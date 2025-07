Odacy Amorim deixa PT Petrolina: "Não soube aproveitar nosso potencial"

Ex-deputado Odacy Amorim (Foto: Alepe/Divulgação)

Após mais de dez anos no PT Petrolina, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Odacy Amorim, anunciou a sua desfiliação da legenda, assim como a da esposa, a ex-deputada Dulce Amorim, durante entrevista. Segundo Odacy, o partido não soube aproveitar seu potencial, e afirmou que não houve reconhecimento a experiência política dele, além de não ter espaço para o debate da boa política no município.

Segundo Amorim, a candidatura de sua esposa em 2024 para a Câmara Federal, teria garantido a eleição de dois parlamentares, com folga:“O senador Humberto me disse, que a candidatura de Dulcicleide, garantiu a eleição de Clodoaldo Magalhães e de Renildo Calheiros, e não teve esse reconhecimento, zero”.

Odacy Amorim se filiou ao PT em 2011, e concorreu à prefeitura do município quatro vezes pelo partido, nos anos 2012, 2016, 2020 e 2024, além de ter sido eleito deputado estadual com dois mandatos, entre 2011 e 2019. Já Dulce, se filiou à legenda em 2013, e cumpriu um mandato como deputada estadual, de 2014 a 2022, quando tentou se eleger deputada federal.

O agora ex-petista, disse desejava do partido, boas condições para debater e posicionar o que ele chamou de “boa política”, e trazer um discurso que leve resultado para a cidade.

“Nós (Petrolina) somos uma cidade forte” “Aqui em Petrolina nós tínhamos um ritmo de saneamento que parou no meu governo. Eu vou discutir isso dentro da visão do parlamento, mas faz quantos anos que Petrolina não tem uma obra nova de saneamento? É responsabilidade dos políticos que administram a cidade. Mas, é fazer necessário fazer esse debate”

Odacy também citou desajustes durante as suas duas últimas candidaturas para prefeito, onde segundo ele, não teve apoio nem do próprio PT: “Eu fui em 2020 numa eleição pra perder, sabia que era perdida. Eu fui em 2024 eu quis recuar, houve uma pressão pra eu não recuar, mas quis porque vi que me geraram a expectativa, mas nem o partido puderam trazer”.

O ex-parlamentar ainda citou o deputado federal Carlos Veras, e o atual presidente do PT Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros, como dois dos nomes da liderança estadual que não estiveram no seu palanque durante as eleições:

“Teve liderança aqui, que me disse que ia trazer o presidente Lula para a minha campanha e nem a pessoa veio, liderança estadual aqui do partido. O deputado estadual Doriel, que era presidente municipal do PT, não veio na minha campanha. O deputado Carlos Veras veio aqui em Lagoa Grande, gravou um vídeo com candidato a vereador de outra legenda, e não veio aqui, mas ele disse no São João que ia trazer o presidente Lula para a campanha, e nem ele veio. Não tenho ressentimento”

Odacy segue sem um novo partido definido para uma possível candidatura nas eleições de 2026.

Pronunciamento

Em nota, a Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Petrolina comentou a saída do ex-petista e esposa, dizendo reconhecer suas contribuições ao partido e ao povo petrolinense, e também reiteraram a disposição ao diálogo democrático:

Nota da Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do PT/Petrolina (PE)

A Direção Municipal do PT em Petrolina tomou conhecimento, por meio de entrevistas concedidas à imprensa, da decisão de desfiliação do ex-Deputado Estadual Odacy Amorim e da ex-Deputada Estadual Dulcicleide Amorim, que estiveram em nosso partido desde os anos de 2011 e 2013, respectivamente.

Ao longo desse período, Odacy disputou quatro vezes a Prefeitura de Petrolina (2012, 2016, 2020 e 2024); cumpriu dois mandatos de Deputado Estadual (2011-2015; 2015-2019) e foi presidente do IPA - Instituto Agronômico de Pernambuco (2019-2020). Dulcicleide, por sua vez, foi eleita Deputada Estadual (2019 a 2022) e concorreu em 2022 a deputada federal.

Em suas trajetórias em nosso partido, tiveram autonomia e liberdade para definir suas linhas políticas, construir alianças e defender suas convicções, tanto durante os pleitos eleitorais quanto no dia a dia de suas militâncias.

Reconhecemos as contribuições dadas por ambos ao nosso partido e ao povo de Petrolina e reiteramos para Odacy e Dulcicleide nossa permanente disposição ao diálogo democrático.

Neste momento, em que uma nova direção partidária acaba de ser eleita (em nosso município, estado e país), reafirmamos que o PT de Petrolina segue firme em seu projeto de fortalecer a organização popular, ampliar a participação democrática e construir um desenvolvimento justo, sustentável e inclusivo para o povo petrolinense, motivo maior de nossa existência.

Petrolina (PE), 8 de julho de 2025.

Direção Municipal do PT Petrolina