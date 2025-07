Carlos Veras promete ampliar as bases do PT: "Senti a militância empolgada"

Carlos Vera participa de eleição do PT (Chrysli Viana/DP)

Candidato a presidente do PT de Pernambuco, o deputado federal Carlos Veras chegou, às 10h13 deste domingo (6), na escola Estadual José Maria no Bairro do Santo Amaro localizado no Recife, para votar.

Na sua chegada, disse ao Blog Dantas Barreto que, vencendo o Processo de Eleição Direta (PED), pretende imprimir a sua própria marca, embora seja apoiado pela atual gestão, do deputado estadual Doriel Barros. O candidato concorrente é o ex-deputado Fernando Ferro.

“Serei um presidente que vai rodar todo o Estado, realizar reuniões descentralizadas, garantir a presença do partido e a base fortalecida. Teremos um PT forte e unido", afirmou Carlos Veras.

O parlamentar disse que há dois tipos de filiados. Tem aqueles com uma participação mais ativa nas decisões do PT e outros que precisam estar mais integrados. Veras assegurou que o seu trabalho será buscar esse pessoal para que o partido possa ouvir a todos.

“Fizemos isso na campanha do PED, ouvindo a militância. Foi uma campanha positiva, com cinco debates prepositivos com Fernando Ferro. Debatemos o PT e senti a militância empolgada”, disse o candidato da CNB.

Ele evita cravar os rumos do partido em 2026, apesar de oficialmente o PT integrar a base do prefeito do Recife e pré-candidato a governador pelo PSB, João Campos; e ser oposição à governadora Raquel Lyra (PSD). Segundo Carlos Veras, a atuação da bancada na Assembleia Legislativa vai de acordo com os interesses de Pernambuco.

Carlos Veras contou que circulará durante o dia pelos locais de votação e à noite acompanhará a apuração dos votos, na sede estadual do PT. Segundo ele, há 100 mil filiados aptos a votar, mas a expectativa é que 30 mil compareçam às urnas.

O candidato da CNB acredita que, na noite deste domingo, os resultados parciais em Pernambuco indicarão quem vencerá a disputa pela presidência estadual do PT.