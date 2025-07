Osmar Ricardo ganha com votação expressiva, mas admite problemas na eleição do PT, no Recife

Osmar Ricardo (Blog Dantas Barreto)

Eleito presidente do PT Recife com 5.572 votos, o vereador Osmar Ricardo admitiu, nesta terça-feira (8), as dificuldades que ocorreram na eleição do último domingo, na Capital pernambucana. Durante entrevista coletiva na sede estadual do partido, Osmar disse que o total de 9.335 votos apurados ficaram aquém do esperado, justamente por conta dos problemas ocorridos. Ele derrotou o ex-vereador Jairo Brito, que obteve 2.695 votos; e Pedro Alcântara, que somou 450. Os dois foram convidados para a coletiva, porém não compareceram.

Entre as queixas feitas por muitos petistas, houve troca de vários locais de votação, a autorização para cerca de cinco mil filiados considerados irregulares votarem e interferências externas. Apesar das reclamações, Osmar Ricardo ganhou a disputa no primeiro turno e sucederá o aliado Cirilo Mota. A posse na presidência será no mês de setembro.

“A gente sabe a dificuldade para realizar o Processo de Eleição Direta (PED) no Recife. Mas o mais importante é estar aqui hoje, é a unidade do partido, de todas as correntes que fizeram esse partido ser o mais desejado. Aqui não se tem o desejo de desunir, mas de construir um partido de fato, dialogando com as pessoas, olhando para o povo e dizermos o que fizemos pelo Recife”, afirmou Osmar, logo que iniciou a sua fala. Ao seu lado estavam Cirilo Mota e o presidente estadual do PT, Doriel Barros.

O presidente eleito comentou que, “em muitos momentos, achei que ia ter uma votação até maior que nas prévias do PT, mas foi muito parecido”. “A gente entende que muita gente não votou por conta das questões dos prédios, dos locais, do deslocamento das pessoas de casa. Mas isso a gente superou com uma votação importante, com mais de nove mil votos nas urnas. A gente pede desculpa a quem não pode votar porque houve problemas internos. Mas o importante é a unidade do Partido dos Trabalhadores”, salientou.

Questionado sobre o que será feito a respeito desses problemas, Osmar Ricardo disse que o objetivo é organizar o partido. “Cada eleição que passa, a gente vai aprendendo, aprimorando e se organizando. Então, a gente vai pegar tudo que existe de problema da eleição, daqueles que votaram, dos que não votaram, que votaram errado, as filiações no PT”, disse. O presidente eleito enfatizou que o mais importante que o PT tem são seus filiados. “Vamos levar para a direção estadual para resolver os problemas do partido”, acrescentou.

APOIO EM 2026

Apesar de integrar a ala aliada ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), Osmar Ricardo preferiu responder na condição de dirigente, ao ser perguntado sobre quem o PT deve apoiar na disputa pelo Governo do Estado, em 2026. Até porque há um grupo petista que não descarta a aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD).

“Nós somos dirigentes, o diretório, e vamos junto com o presidente Lula ver o que há de melhor nesse arco de alianças. O PT nacional, a nova direção, junto com o presidente Lula, é que vão definir quais são os caminhos que nós vamos seguir. Dizem que somos ligados ao prefeito João Campos. Queria dizer que o vice-presidente da República é do PSB, o companheiro Geraldo Alckmin. Mas existe um debate, com vários partidos exigindo a vice do presidente Lula. Será constituindo um arco de alianças amplo que o presidente precisa fazer para se reeleger”, comentou Osmar.

O presidente eleito do PT Recife ainda disse: “Tem gente que defende a aliança com João Campos, tem gente que defende com Raquel, e a gente vai ouvir todo mundo. É importante ouvir todos os companheiros para ter um partido mais homogêneo. Tem as divergências, mas no final quem vai conduzir todo o processo de alianças será a direção nacional”.