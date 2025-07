Arraiá Solidário tem renda destinada ao tratamento de crianças com câncer

Arraiá Solidário realizado no Recife tem renda destinada ao tratamento de crianças com câncer (Divulgação/GAC)

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE) realiza nesta sexta-feira (11), na Usina Dois Irmãos, em Apipucos, zona norte do Recife, o Arraiá Solidário. A festa beneficente terá renda convertida para a manutenção da instituição, que presta assistência mensal a mais de 70 crianças e adolescentes em tratamento oncológico, além de oferecer suporte às famílias.



O evento contará com apresentações dos cantores Joyce Alane, Petrúcio Amorim e Irah Caldeira, como principais atrações. Além do trio, também se apresentarão Josildo Sá, Nádia Maia, Victor Moury, Dudu do Acordeon e a banda Balaio de Cheiro. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (individual), com opção de casadinha por R$ 150 e mesas para 10 pessoas ao valor de R$ 1.000, à venda no site www.evenyx.com.

“Mais do que uma festa, esse é um momento estratégico de captar recursos que transformam vidas. Oferecemos cestas básicas, atendimento psicossocial, atividades pedagógicas e até alguns medicamentos para os assistidos”, destacou a presidente do GAC-PE e oncologista pediátrica, Dra. Vera Morais.

Joyce Alane, uma das atrações da noite, celebra poder contribuir com a causa. “O forró sempre teve esse papel de unir. Trazer esse projeto para uma causa tão nobre é uma forma de transformar união em solidariedade”, disse a cantora.

Serviço



Arraiá Solidário do GAC-PE

Sexta-feira, 11 de julho | A partir das 19h

Usina Dois Irmãos – Praça Farias Neves, s/n – Apipucos, Recife

Ingressos: R$ 90 (individual, 2º lote), R$ 150 (casadinha), R$ 1.000 (mesa para 10 pessoas)

Mais informações: @gacpernambuco | (81) 99962-0199