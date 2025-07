Lula reage a fala de Trump sobre Bolsonaro: "Somos um país soberano"

Presidente Lula publicou uma mensagem nas redes sociais após declaração do presidente dos EUA

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Ton Molina/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou sua conta no X para agradecer o apoio dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (7/7). Trump afirmou que Bolsonaro é vítima de uma caças às bruxas no Brasil.

“Recebi com muita alegria a nota do presidente Trump. Convivi por dois anos com o pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos”, observou Bolsonaro.

Réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de atuação em suposta trama golpista, e inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro disse que o processo ao qual responde “é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”.



