Lula: é algo sério um país grande como os EUA ameaçar o mundo pela internet

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão plenária "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global", no Museu de Arte Moderna (MAM). Rio de Janeiro (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deveria ficar ameaçando presidentes de outros países através da internet. Lula se referia à postagem de Trump na noite deste domingo, 6, ameaçando taxar em 10% as exportações de países que aderirem a políticas "antiamericanas" do grupo do Brics.

"Eu acho que eu não deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria o presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou, não queremos imperador. Nós somos países soberanos" defendeu Lula. O presidente brasileiro concedeu uma entrevista à imprensa ao fim da Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro.

"Se ele (Trump) achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Tem outras coisas e outros fóruns para um presidente do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países", declarou Lula. "As pessoas têm que aprender que respeito é muito bom, a gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz."