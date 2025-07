Vídeo: Lula reage a fala de Trump sobre Bolsonaro: "Dê palpite na sua vida, não na nossa"

O petista falou com a imprensa ao final da Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, e se manifestou sobre apoio de Trump a Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão plenária "Paz e Segurança e Reforma da Governança Global", no Museu de Arte Moderna (MAM). Rio de Janeiro (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou à imprensa, nesta segunda-feira (7/7), horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestar nas redes sociais em apoio a Jair Bolsonaro (PL).



O presidente brasileiro, que já havia soltado uma postagem nas redes reafirmando a soberania do Brasil, tentou minimizar a fala de Trump, mas não deixou de criticá-la. “Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Este país tem lei, tem regra, este país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa”, disse o presidente.

O petista discursou ao final da Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, e fez um balanço sobre a reunião de líderes.

Confira as informações completas no Metrópoles.