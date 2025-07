Lula volta a criticar Congresso por derrubada de decreto do IOF

Ministro Alexandre Moraes suspendeu o decreto do governo a respeito do IOF e as medidas adotadas pelo Congresso Nacional

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa, na Sala de Coletiva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (7/7), voltou a criticar a decisão do Congresso Nacional de derrubar as alterações feitas pelo governo no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O petista classificou a medida como “totalmente anticonstitucional”.

“Eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Nós mandamos uma proposta para o Congresso. O Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional, porque decreto é uma prioridade do governo, do Executivo”, disse.

A declaração do petista ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender tanto as medidas do governo federal quanto do Congresso Nacional relacionadas às alíquotas do IOF.



