Trump retoma pressão sobre tarifas e impôs nova data para acordos

O presidente norte-americano Donald Trump retornou o aumento da pressão sobre as tarifas de importação e estabeleceu uma nova data limite para os acordos de negociações.

Trump já iniciou a pressão sobre o Japão e a Coreia do Sul, dois parceiros comerciais dos Estados Unidos. Conforme havia prometido, Trump enviou cartas nesta segunda-feira (5) aos líderes desses países informando-os sobre a nova tarifa aduaneira que será aplicada. De acordo com o líder dos EUA, ambos enfrentarão uma tarifa de 25% a partir do dia 1 de agosto.

O anúncio foi feito em publicações na sua plataforma Truth Social, onde Trump divulgou o conteúdo das cartas, indicando que os países ainda têm algum tempo para negociar acordos antes da entrada em vigor das tarifas.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick confirmou na véspera que as chamadas tarifas recíprocas às importações vindas de todo o mundo, que tinham sido suspensas até 9 de julho, entrarão em vigor em 1 de agosto, a nova data limite. "Mas o presidente ainda está a definir as taxas e os acordos neste momento", disse.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também garantiu que as tarifas regressarão aos níveis de 2 de abril se os países ou blocos não tiverem acordos finalizados até o primeiro dia de agosto.

Na última sexta-feira, Trump adiantou que o governo iria enviar cartas, provavelmente a 12 países, com os quais não chegou a um acordo comercial, para notificá-los das tarifas que pretende impor. Mas no domingo, Bessent mencionou 100 países. "Quando enviarmos as 100 cartas, definiremos as suas tarifas, pelo que teremos 100 acordos assinados nos próximos dias", acrescentou.