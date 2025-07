Deputado estadual do União Brasil é condenado por improbidade administrativa

O deputado Edson Vieira. (Foto: Divulgação/Nando Chiappetta/Alepe)

O deputado estadual Edson de Souza Vieira (UB) foi condenado, na última quarta-feira (2), por improbidade administrativa no exercício do seu mandato como prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. No mesmo processo, também foram condenados os então vereadores José Raimundo Ramos, o Dida de Nan (PL), e Inácio Marques Vieira, o Dr. Nanau (Republicanos).

A ação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) acusou o trio de utilização indevida de recursos públicos e da estrutura estatal para promoção pessoal durante a inauguração de uma base da Guarda Municipal. O evento aconteceu em 12 de agosto de 2020.

Segundo sentença do juiz Rafael Silva Machado, da Diretoria Estadual das Varas de Execução Fiscal, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho, os réus utilizaram, inclusive, meios de comunicação oficial da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe com finalidade "ostensivamente autopromocional".

"Os réus não apenas participaram do evento, mas dele fizeram uso direcionado ao benefício pessoal e político eleitoral, às custas de bens e recursos públicos", afirma o juiz.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Discursos

O magistrado cita trechos de discursos proferidos pelos investigados na inauguração da base da guarda. Em um dos momentos, Dr. Nanau diz: "Várias gestões passaram, mas só você [Edson] entregou a obra".

O prefeito, na mesma ocasião, declara: "Aqui a gente vem com algo concreto e não é com conversinha nas costas. Não teve um prefeito que passou mais máquina do que a gestão do prefeito Edson Vieira".

Os três réus foram condenados a pagar multa individual no valor correspondente a 24 vezes o último subsídio mensal recebido pelos agentes à época dos fatos. Eles também estão proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por quatro anos.

Dida de Nan e Dr. Nanau voltaram a disputar o cargo de vereador nas eleições de 2024. O último foi reeleito, enquanto Dida consta como suplente.

Edson Vieira foi eleitor pela primeira vez deputado estadual em 2006 e, em seguida, foi reeleito. Em 2012, conseguiu vencer para prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, com reeleição em 2016. No pleito de 2022 para deputado estadual teve 32.986 votos.

O Diario de Pernambuco tentou contato, por telefone, com o deputado, mas não obteve retorno. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos demais condenados. O espaço segue aberto para manifestação.