Apenas seis deputados de Pernambuco votaram à favor do decreto do IOF

Com o requerimento aprovado, a derrubada do decreto que aumento o IOF será apreciada diretamente em Plenário, sem passar pelas Comissões da Câmara (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

A bancada pernambucana na Câmara dos Deputados votou em peso pelo veto ao decreto do Governo Lula que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 18 votos favoráveis à derrubada da medida, incluindo parlamentares de oposição e filiados de partidos governistas, como PSB e MDB. Apenas seis deputados apoiaram o Executivo.

Com seis deputados federais eleitos, o PSB de João Campos é a legenda com maior número de representantes do Estado em Brasília. Destes, cinco votaram contra o presidente Lula (PT), mesmo sendo correligionários do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e parte da base do Governo.

Pedro Campos, irmão do prefeito do Recife, foi o único parlamentar do PSB que defendeu o decreto de Lula. Junto a ele, os deputados Carlos Veras (PT), Clodoaldo Magalhães (PV), Maria Arraes (Solidariedade), Renildo Calheiros (PCdoB) e Túlio Gadelha (Rede) também votaram com o Governo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Todos os representantes pernambucanos do PL, PP, Republicanos, Avante e MDB foram contrários ao aumento do IOF. Do União Brasil, Mendonça Filho votou pela derrubada, enquanto Luciano Bivar não votou.

Confira como votou cada deputado de Pernambuco

PSB

Eriberto Medeiros – Sim

Felipe Carreras – Sim

Fernando Filho – Sim

Guilherme Uchoa Jr. – Sim

Lucas Ramos – Sim

Pedro Campos – Não

PL

André Ferreira – Sim

Coronel Meira – Sim

Fernando Rodolfo – Sim

Pastor Eurico – Sim



Republicanos

Augusto Coutinho – Sim

Fernando Monteiro – Sim

Ossesio Silva – Sim



PP

Clarissa Tercio – Sim

Eduardo da Fonte – Sim

Lula da Fonte – Sim

União Brasil

Mendonça Filho (UB) – Sim

Luciano Bivar (UB) – Ausente

Outros