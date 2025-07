PT define novas lideranças neste domingo em eleições internas decisivas

Eleições diretas do PT renova diretórios municipal, estadual e nacional e definirá estratégias do partido para as eleições de 2026 com as novas lideranças

Atual presidente do PT no Recife, Cirilo Mota, e vereador Osmar Ricardo (Foto: Rafael Vieira/DP Photo)

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo (6), a votação que vai renovar os comandos municipais, estaduais e nacional. O Processo de Eleição Direta (PED) 2025 mobiliza filiados em todo o país com o objetivo de fortalecer a participação de suas bases e ajustar as estratégias da legenda para o próximo ciclo eleitoral.

Em Pernambuco, o partido está presente em 158 dos 184 municípios.

Esta é a primeira vez em mais de dez anos que o PT volta a realizar eleições diretas em todas as instâncias. A votação neste domingo acontece de forma presencial, das 9h às 17h, em diversos locais. O afiliado consulta sua zona de votação no site. Há ainda possibilidade de um segundo turno em 20 de julho. O processo culmina com o Encontro Nacional entre 1º e 3 de agosto, quando as novas direções tomarão posse e definirão os rumos do partido para os próximos anos.

Ao Diario, o presidente do PT Pernambuco, Doriel Barros, explicou que o pleito tem votação direta. “O PT tem um processo de eleição direta que faz com que ele exerça na sua plenitude a sua democracia interna. Os filiados votam para todos os cargos nas diversas instâncias do partido”.

Ele ainda compartilhou as principais pautas do partido.



"Estaremos fazendo o plebiscito popular sobre a jornada 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, tornando o dia bastante movimentado, com debate interno e posicionamento político.”

Eleição no Recife promete disputa intensa

Na capital pernambucana, o cenário mudou após o presidente do diretório municipal, Cirilo Mota, anunciar que não buscará a reeleição. Ele declarou apoio ao vereador Osmar Ricardo, numa tentativa de unificar forças dentro do partido. Mesmo assim, seguem na corrida Jairo Britto, ligado à tendência majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB); o cientista político Pedro Alcântara, e a secretária da Mulher do PT, Paula Menezes. Osmar tenta costurar alianças, enquanto lideranças locais apostam em entendimento para evitar divisões.

Cenário estadual com ampla convergência

Em Pernambuco, a disputa gira em torno do deputado federal Carlos Veras, que conseguiu apoio da maioria dos pré-candidatos inicialmente lançados. Com cinco desistências a seu favor, Veras enfrenta apenas o ex-deputado federal Fernando Ferro, que manteve sua candidatura. O parlamentar diz que a unidade construída é essencial para ampliar o diálogo com as bases e projetar a legenda para os desafios das eleições municipais de 2026, além de garantir suporte à reeleição do presidente Lula.

Disputa nacional marca retomada do modelo direto

No plano nacional, quatro candidatos representam diferentes visões de partido. Edinho Silva, próximo de Lula e ligado à CNB, defende fortalecer o trabalho de base e preparar o PT para a transição política futura. Rui Falcão aposta em núcleos comunitários para ampliar a presença do partido em áreas urbanas e propõe um planejamento estratégico para o Brasil. Romênio Pereira quer reaproximar o PT dos pequenos municípios e segmentos historicamente ligados à sigla. Já Valter Pomar busca recolocar a luta pelo socialismo no centro do debate, propondo mudanças estruturais como reformas agrária e trabalhista.