Dia da Consolidação da Independência é proposto pelo governo Lula; saiba quando é

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou para o Congresso Nacional nesta terça-feira, 1, um projeto de lei que institui 2 de julho como "Dia da Consolidação da Independência". O líder do Executivo comemora a data em Salvador (BA), na próxima quarta-feira, 2.

"É verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente", elucida o presidente em vídeo publicado no seu perfil no X (antigo Twitter).

Lula afirma que esse fato não está presente nos livros didáticos nacionais. "A aprovação deste projeto e a promulgação vai mostrar ao Brasil inteiro que, além de Dom Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a nossa independência", complementa ele na gravação.

O dia 2 de julho é feriado estadual na Bahia. Na data, se celebra a independência do Estado, que ocorreu no ano de 1823. Neste dia, os baianos venceram definitivamente uma batalha contra as tropas portuguesas, que se iniciou em fevereiro de 1822.

As comemorações incluem um desfile militar, o presidente Lula marcou presença no evento nos últimos anos. No ano passado, o político já tinha afirmado que planejava tornar o dia celebrado na Bahia também como uma referência de todo o País, no entanto, a decisão ocorreu apenas neste ano.

"Tem a independência que foi o grito do imperador, que a gente nem sabe se deu o grito mesmo [...] Mas nós tivemos a verdadeira independência do Brasil, que foi o resultado final da expulsão dos últimos portugueses em 2 de julho em Salvador, na Bahia. Ali houve luta e houve mulheres heroínas. Muitas mulheres que lutaram para garantir a independência", disse o petista em 2024.