Presidente do PT Recife desiste de reeleição para apoiar Osmar Ricardo

Vereador, Cirilo Mota e Osmar Ricardo (Rafael Vieira)

Prezando pela unidade do diretório, o atual presidente do PT do Recife, Cirilo Mota, desistiu da candidatura à reeleição para apoiar o vereador Osmar Ricardo. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (2), em reunião com a presença da senadora Teresa Leitão e do deputado federal Carlos Veras, candidato à presidência estadual da legenda.

“Tenho plena certeza de que vamos voltar ao protagonismo político, pois, juntos, formamos um partido que vai além do discurso. A força da unidade do PT sempre foi essencial para nossas vitórias e conquistas a serviço do povo de nossa cidade”, escreveu Mota, em nota.

Com a renúncia de Mota, restam ainda outros três candidatos no Recife: o ex-vereador Jairo Britto, candidato da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), corrente majoritária do PT no Brasil, e do senador Humberto Costa; o cientista político Pedro Alcântara, emplacado pelo deputado estadual João Paulo; e a secretária da Mulher do PT, Paula Menezes.

Faltando pouco mais de um mês para o Processo de Eleição Direta (PED), marcado para o dia 6 de julho, as diferentes tendências discutem a possibilidade de mais unificações em torno de nomes pacificados. Osmar Ricardo está articulando o apoio de Paula Menezes.

“Sabemos das divergências políticas, mas vamos tentar conversar e criar a maior unidade possível dentro do partido. Estamos discutindo ter um partido mais forte”, disse Ricardo.

Para a senadora Teresa Leitão, a construção de uma unidade política durante um processo eleitoral é um desafio. “Se estamos todos no mesmo partido, é porque concordamos com as teses daquele partido. Apresentamos chapas diferentes muito mais por encaminhamentos, por um pensamento diverso, do olhar sobre a cultura”, afirmou.

“Nesta mesa temos quatro forças políticas, mas estamos todos juntos. No Recife, estamos numa única chapa. Estávamos apoiando a candidatura de Cirilo em respeito ao que o grupo tem conquistado. O que ficar definido, nós seguiremos sem titubear. Não é fácil fazer uma unidade”, acrescentou.

Unidade estadual e nacional

A reunião reforçou, ainda, a unidade em torno do nome de Carlos Veras para a presidência do PT em Pernambuco. Dos sete pré-candidatos lançados, cinco retiraram suas candidaturas para apoiar o deputado federal. No entanto, ainda deve haver confronto com o ex-deputado federal Fernando Ferro, único outro nome no PED.

“Três candidaturas foram retiradas em nome da unidade. O que estamos buscando é construir unidade no partido para tornar o PT cada vez mais forte. Nós temos um desafio muito grande pela frente: a reeleição do presidente Lula e do senador Humberto Costa, ampliar a bancada federal, a bancada estadual, nos aproximarmos das nossas bases para ter um trabalho mais permanente, mais próximo dos nossos vereadores e prefeitos”, declarou Veras.

No âmbito nacional, o grupo político também declarou apoio ao ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para presidente nacional do PT.