"Meu pai é um exemplo pra mim", diz Gilson Filho após prisão do ex-ministro

O vereador do Recife Gilson Machado Filho (Divulgação )

Por meio de nota, o vereador Gilson Filho (PL) lamentou a prisão de seu pai, Gilson Machado Neto, que foi ministro do Turismo do Governo Bolsonaro e candidato à Prefeitura do Recife nas eleições de 2024. Na manhã desta sexta-feira (13), o político foi preso pela Polícia Federal (PF) em um imóvel de sua propriedade, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

“Estou muito triste com isso. O meu pai é um exemplo pra mim e me ensinou valores importantes como integridade e família. Nunca cometeu um crime em toda sua vida. Honro esses ensinamentos e estarei junto dele e da minha mãe , apoiando meus pais nesse momento”, afirmou Gilson Filho.

Em coletiva de imprensa realizada na sede da PF em Pernambuco, o advogado Célio Avelino informou que o ex-ministro será encaminhado para o Cotel. Gilson Machado é suspeito de facilitar a emissão de um passaporte português para que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, saísse do país.

A PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) haviam solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (10), a abertura de um inquérito para investigar o ex-ministro, que estaria tentando atrapalhar o andamento do julgamento da trama golpista. No documento, a PGR também defendeu a busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens de Machado.