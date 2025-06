Prisão de ex-ministro: "Não podemos mais tolerar abusos como este", diz filho de Gilson Machado

Detido pela PF no Recife ontem (13), o ex-ministro Gilson Machado teve sua prisão revogada no mesmo dia. Seu filho, o vereador Gilson Machado Filho, diz que o pai é inocente e insinua ter acontecido uma injustiça.

O vereador do Recife, Gilson Machado Filho (PL), ao lado do pai, o ex-ministro Gilson Machado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Reprodução/Instagram)

Um dia após a prisão e liberação do ex-ministro Gilson Machado, seu filho, o vereador do Recife Gilson Machado Filho (PL) publicou uma nota em que diz que o pai está bem, mas lamenta o episódio. De acordo com o político, o pai não cometeu nenhum crime e sua prisão teria sido "perseguição” contra os políticos de direita.

Ainda no texto, Gilson Machado Filho diz que vai lutar para que o pai seja eleito senador em 2026. A nota é uma resposta à detenção do ex-ministro pela Polícia Federal, sob a acusação de ter tentado obter um passaporte portguês para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, para evitar que o militar cumpra uma possível pena na ação sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

Leia abaixo a nota de Gilson Machado Filho na íntegra:

"Para quem está perguntando: meu pai está bem. Estamos tranquilos, mas profundamente tristes com tudo o que estamos vivendo no Brasil.

Jamais era para ele ter sido preso.

E deixo um recado para todos, seja você de esquerda, de direita ou de centro:

Meu pai foi preso sem motivo, sem ter cometido um único crime. Não tivemos sequer acesso aos autos do processo. Ele é um civil, sem cargo político, e jamais poderia ser julgado pelo STF. Imagine o impacto disso em nossa família. Ele tem um pai de 85 anos, que está extremamente abalado com tudo isso.

Até quando o povo brasileiro vai aceitar esse tipo de injustiça?

Hoje é contra políticos de direita. Amanhã, pode ser contra você. É hora de refletir sobre o rumo que o nosso país está tomando. Não podemos mais tolerar absurdos como esse.

E pai, deixo aqui meu compromisso:

vou lutar com todas as minhas forças para te eleger senador da República em 2026. Tenho certeza de que o povo de Pernambuco fará o mesmo.

Estamos cansados dessa perseguição."

Gilson Machado Filho.