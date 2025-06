"Não matei, não roubei, não trafiquei", diz Gilson Machado após ser preso

Ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi ao IML fazer exame de corpo de delito após ser preso na manhã desta sexta-feira (13) (Foto: Bruno Araújo/Cortesia)

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado se pronunciou pela primeira vez após ser preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13). Ele está sendo encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no município de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Venho a público reafirmar minha total inocência. Não cometi crime algum. Não matei, não roubei, não trafiquei drogas. O que fiz foi apenas pedir informações sobre a renovação do passaporte do meu pai, um senhor de 85 anos”, declarou Machado.

“É só verificarem as ligações que fiz para o consulado, os áudios que enviei aos funcionários. Eu nunca estive presente em nenhum consulado ou embaixada — nem de Portugal, nem de qualquer outro país — seja no Brasil ou no exterior. Tudo o que fiz foi um gesto de cuidado com meu pai, nada além disso. A justiça divina tarda, mas não falha”, acrescentou.

Machado é suspeito de tentar emitir um passaporte no Consulado Português no Recife para o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, sair do Brasil.

A defesa afirma que o único contato que o ex-ministro teve com o Consulado Português foi para agendar a renovação do passaporte do seu pai, que possui cidadania lusitana.