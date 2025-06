Sanfona, lives e derrotas eleitorais: quem é Gilson Machado, ex-ministro que foi preso

Ex-titular do Ministério do Turismo, Gilson Machado (PL) foi preso, nesta sexta (13), no Recife. Ele teria se envolvido na tentativa de Mauro Cid de conseguir um passaporte português

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso no Recife nesta sexta-feira (13) (Rafael Vieira/DP Foto)

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), preso nesta sexta (13), no Recife, ficou conhecido no governo de Jair Bolsonaro (PL) como o "o ministro sanfoneiro".

Ele aparecia nas lives semanais do ex-presidente e, ocasionalmente, tocava sanfona, mostrando músicas nordestinas.

O ex-titular do Ministério do Turismo também é médico veterinário e tem 57 anos.

Ele foi presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e secretário de Ecoturismo e Cidadania Ambiental do Ministério de Meio Ambiente.

Com o fim do Governo do ex-capitão do Exército, em 2022, ele entrou na carreira política, em Pernambuco.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Em 2022, ele foi candidato ao Senado em Pernambuco, terminando em 2º lugar, com 1,3 milhão de votos.Em 2024, disputou as eleições para a prefeitura do Recife, mas ficou em 2º lugar.

O candidato do PL teve mais de 129 mil votos, ficando com quase 14% dos votos válidos.

Na campanha do ano passado, Machado teve, por três vezes, a propaganda eleitoral suspensa.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) entendeu como irregulares denúncias que ele fez sobre supostos problemas em creches da capital pernambucana.

Gilson Machado também tem atuação longe dos holofotes políticos. Teve pousadas e hotéis e foi sanfoneiro da banda de forró Brucelose.

Gilson é alvo de inquérito aberto na terça-feira (10) pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a PGR, haveria indícios de que o ex-ministro do Turismo tentou emitir um passaporte português para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil.

A PF encontrou no celular de Cid arquivos que mostram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou, em janeiro de 2023, conseguir a cidadania portuguesa.