Entenda por que Gilson Machado foi preso pela Polícia Federal

Ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado foi detido no Recife na manhã desta sexta-feira (13)

Ex-ministro do Turismo Gilson Machado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Instagram)

Ex-ministro do Turismo do Governo Bolsonaro, Gilson Machado (PL) foi preso no Recife em operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13), suspeito de facilitar a emissão de um passaporte português para que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deixasse o Brasil.

Réu no “inquérito do golpe” que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), Mauro Cid está sob monitoramento da Justiça por tornozeleira eletrônica, e está proibido de sair do país.

De acordo com a Polícia Federal, Machado teria atuado junto ao Consulado Português no Recife para obter o passaporte para Cid em maio deste ano.

Na última terça-feira (10), a PF e a Procuradoria-Geral da República pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar o ex-candidato à prefeito do Recife.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, Machado confirmou que entrou em contato com o Consulado Português na capital pernambucana em maio, mas para agendar a renovação do passaporte do seu pai, Carlos Eduardo Machado.

“Nego veementemente ter ido a qualquer consulado, inclusive o Português no Recife. Assim que soube das matérias publicadas envolvendo meu nome, reitero que apenas mantive contato telefônico em maio com o Consulado Português solicitando uma agenda para meu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, renovar o passaporte, o qual foi feito”, disse, em nota.

De acordo com o Metrópoles, a ação da PF também inclui a quebra do sigilo telefônico de Machado de janeiro à junho de 2025.