Gilson Machado esteve com Bolsonaro horas antes de ser preso pela PF

Gilson Machado e Jair Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira (12), horas antes de ser preso pela Polícia Federal (PF) no Recife.

O sanfoneiro acompanhou Bolsonaro em agendas em Natal, no Rio Grande do Norte, durante todo o dia. Nas redes sociais, Gilson compartilhou o momento em que recebeu o ex-presidente no aeroporto da capital potiguar.

Em Natal, Gilson também encontrou com Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro.

“Encerrando o primeiro dia de atividades no Rio Grande do Norte, ao lado do nosso presidente. Simbora que amanhã tem mais!”, escreveu Gilson. Ele voltou de carro para o Recife durante a noite.

Conforme divulgado pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a Polícia Federal vinha monitorando os passos de Gilson Machado nos últimos dias e, caso ele tivesse permanecido em Natal, teria sido preso na cidade.

Por que Gilson Machado foi preso?

Segundo a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), Gilson Machado tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista.

Procurada pelo Diario, a assessoria de Gilson afirmou que "aguarda informações oficiais do jurídico".