PL se pronuncia sobre prisão de Gilson Machado: "acompanhando com atenção"

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso no Recife nesta sexta-feira (13) (Rafael Vieira/DP Foto)

O diretório estadual do Partido Liberal (PL) se pronunciou sobre a prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, em ação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13). Em nota, a legenda afirmou estar aguardando o esclarecimento dos fatos pelas autoridades.

Machado foi detido acusado de ter tentado agilizar a emissão de um passaporte português para que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, deixasse o Brasil.

Leia na íntegra

“O Partido Liberal em Pernambuco informa que está acompanhando com atenção as informações divulgadas nesta sexta-feira (13) sobre a prisão de Gilson Machado, ex-ministro do Turismo.

Neste momento, o partido aguarda o esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes.

O PL reforça seu compromisso com a verdade e com os valores que defende junto à sociedade brasileira.”