PSOL define Ivan Moraes como pré-candidato para Governo de Pernambuco

Ex-vereador Ivan Moraes é o pré-candidato do PSOL para governo do estado (Foto: Divulgação)

O PSOL oficializou neste sábado (24) o jornalista e ex-vereador Ivan Moraes como seu pré-candidato ao governo de Pernambuco em 2026. A decisão foi tomada em reunião do Diretório Estadual do partido, realizada na Casa Marielle Franco, no Recife.

Samuel Herculano, presidente estadual do PSOL, ressalta que a nomeação de Ivan simboliza a coesão do partido no estado. "Saímos da reunião com a unidade construída para enfrentar os desafios que se apresentam na conjuntura. A pré-candidatura de Ivan Moraes representa a comunhão do nosso partido no enfrentamento à polarização e à extrema-direita”, observou.

Em suas redes sociais, Ivan comemorou a indicação e destacou que o anúncio antecipado tem um propósito estratégico. "Precisamos ter tempo para construir, coletivamente, um projeto ousado e possível de gestão para Pernambuco. Embasado na ciência, ancorado em dados, idealizado a partir de contribuições de muita gente que estuda, vive e atua sobre nossos problemas e cria saídas para uma vida melhor pra todo mundo que vive aqui", afirmou.

Militante de causas como a democratização da comunicação e o antiproibicionismo, Ivan foi eleito vereador da capital pernambucana em 2016, na sua primeira disputa eleitoral. Dois anos depois, nas eleições de 2018, pleiteou uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. Não obtendo êxito, continuou seu mandato na Câmara Municipal do Recife, para a qual foi reeleito em 2020.

Em 2022, o ex-vereador disputou a indicação do PSOL para o governo do estado, mas foi derrotado por João Arnaldo. Com o término de seu mandato em 2024, decidiu não concorrer à reeleição, encerrando assim seu ciclo na Câmara.