Eleições dos diretórios partidários na cena política

O Brasil vive um momento político importante: a escolha dos líderes dos partidos, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Ontem, o PSB elegeu o prefeito do Recife, João Campos, como presidente nacional; já no último dia 24, o MDB reconduziu Raul Henry ao comando estadual da legenda após uma disputa com várias trocas de farpas com o deputado estadual Jarbas Filho. No dia 6 de julho acontece o Processo de Eleições Diretas (PED) do PT.

Para o cientista político Arthur Leandro, os diretórios são órgãos estruturantes da organização partidária brasileira, atuando como instâncias de deliberação e gestão nos níveis municipal, estadual e nacional. Eles coordenam a dinâmica interna da legenda e asseguram sua presença nos territórios, sendo responsáveis pela filiação de membros, convocação de convenções, definição de candidaturas, promoção da disciplina partidária e administração de recursos financeiros.

Leandro argumenta que essas movimentações não são apenas eventos administrativos internos. Segundo o especialista, a atuação eficaz dos diretórios garante que os partidos mantenham presença e diálogo com diversos setores da sociedade, fortalecendo a relação com as bases sociais, os movimentos populares e os eleitores. Por outro lado, sua ausência ou inoperância compromete a consistência estratégica dos partidos e reduz sua eficácia na disputa política.

Papel político e disputas internas

Como evidenciado nas eleições internas do MDB em Pernambuco, marcadas por clima polarizado e troca de farpas, os diretórios são também espaços intensos de disputa política. As lideranças partidárias influenciam diretamente a escolha de candidatos, a formação de alianças e o direcionamento ideológico das campanhas.

“A participação da base nas decisões estratégicas do partido, como definição de candidaturas, coligações ou programas, é muitas vezes limitada”, avalia Leandro. Figuras políticas como Jarbas Vasconcelos podem mudar o peso da balança, aponta o cientista político, que acrescenta: “os donos do partido ainda são figuras muito presentes na política nacional”.

Assim, o discurso democrático presente nos estatutos partidários pode divergir da operação real dos diretórios, que tendem a se organizar de forma hierárquica e centralizada.

Nos níveis estadual e nacional, os diretórios têm papel estratégico, pois estabelecem diretrizes eleitorais, definem a alocação de recursos, padronizam discursos e supervisionam os diretórios locais, promovendo a unidade institucional do partido. Por isso, serão peças-chave nas eleições de 2026, quando estarão em jogo os cargos de presidente, governadores, senadores e deputados federais.