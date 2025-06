Diretórios partidários ainda são centrais, mas precisam se reinventar

São os diretórios partidários que controlam a distribuição de recursos do fundo eleitoral, o tempo de propaganda eleitoral gratuita e estruturam campanhas em larga escala

Carlos de Freitas Jr (Jady Miguel/Divulgação)

Apesar do avanço dos movimentos sociais e das plataformas digitais, tanto o cientista político Arthur Leandro quanto o doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo (USP), Celso de Freitas Júnior concordam que os diretórios ainda são centrais no sistema partidário brasileiro. Essas estruturas partidárias controlam a distribuição de recursos do fundo eleitoral, o tempo de propaganda eleitoral gratuita e estruturam campanhas em larga escala.

“Mesmo com o crescimento das executivas, que vêm centralizando ainda mais o poder e prejudicando a democracia intrapartidária, os diretórios ainda organizam a ação partidária, têm acesso ao fundo partidário e detêm o monopólio das candidaturas”, explica Freitas Júnior.

1 / 2 2 / 2 < >

Mais que disputas internas, trata-se de definir quem comandará estruturas que impactam diretamente na escolha dos rumos políticos do país. Diretórios que permanecem fechados, centralizadores e pouco responsivos às bases tendem a perder legitimidade, enquanto os que se abrem à inovação e transparência podem recuperar protagonismo.

Para Leandro, fortalecer os diretórios é fortalecer a democracia representativa em sua dimensão estrutural. “A presença efetiva dos diretórios é condição para a construção de partidos competitivos, duradouros e institucionalmente robustos”, conclui.