Raul Henry vence Jarbas Filho e é reeleito presidente do MDB de PE

Raul Henry (Divulgação)

Raul Henry foi reeleito presidente do MDB de Pernambuco, ao receber 65 votos, derrotando seu concorrente, deputado Jarbas Filho, que somou 49. Foi uma disputa muito acirrada, com trocas de acusações e até interferências externas, já que essa escolha interna tende a apontar os rumo dos emedebistas nas eleições de 2026.

Secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, Raul já deixou clara a intenção de apoiar a candidatura do prefeito João Campos (PSB), ao Governo do Estado. Fica também a expectativa quanto à permanência de Jarbas Filho no MDB.