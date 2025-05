Potenciais adversários em 2026, Raquel Lyra e João Campos acompanham Lula em Salgueiro

Com Raquel e João como aliados, Lula viajou ao Sertão de Pernambuco para assinar nova obra na Transposição do Rio São Francisco

Lula, João Campos e Raquel Lryra durante visita à estação de bombeamento da EBI-3, no Sitio Negreiros, em Salgueiro - PE (RICARDO STUCKERT/PR)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), estiveram juntos no palanque do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

Potenciais adversários na disputa pelo governo do Estado em 2026, eles compareceram ao evento do governo federal para assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 491,3 milhões, para aumentar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte da Integração do Rio São Francisco.

Governadora e prefeito também acompanharam Lula durante visita à estação de bombeamento EBI-3, onde o presidente fez um gesto simbólico de aumento da vazão. O momento foi transmitido em telão na Estação do Forró, o local da assinatura da ordem de serviço, que reuniu apoiadores do presidente.

De forma equivocada, o locutor chegou a anunciar a "Estação de bombeamento ativada", sugerindo que o gesto simbólico seria, de fato, o aumento da vazão. A ordem de serviço, entretanto, significa que a obra de duplicação ainda será realizada. A previsão para conclusão é 2028.

Em Pernambuco, a nova obra na Transposição do Rio São Francisco promete duplicar a capacidade de bombeamento de água nas estações intermunicipais EBI1, em Cabrobó (PE); EBI2, em Terra Nova (PE); e EBI3, em Salgueiro (PE).

Segundo o governo federal, a ação será responsável por ampliar a capacidade de 24,75 m³/s para 49 m³/s, atendendo 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Presidente evitou individualizar apoio

Esta foi a primeira agenda do presidente fora de Brasília após o episódio de labirintite na segunda-feira (26).

Em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, nesta quarta, Lula evitou individualizar o apoio em Pernambuco e rasgou elogios a Raquel Lyra e João Campos, ambos aliados do presidente e possíveis candidatos ao governo na eleição do ano que vem.

“Em primeiro lugar, é importante falar que os eleitores pernambucanos têm sorte de contar com figuras públicas da qualidade de João Campos e de Raquel Lyra. Mais do que ficar imaginando como serão as eleições de 2026, contudo, a minha atenção agora está voltada para cumprir meu papel de governante e fortalecer ainda mais a parceria federativa com o prefeito e a governadora”, declarou o presidente.