Alta dos alimentos: 'Teremos safra de grãos bem melhor e o dólar, sob controle, reduz pressão sobre o preço', diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mostrou otimista quanto à queda no preço dos alimentos e aumento da produção do setor em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco na última terça-feira (27). Segundo o petista, “teremos, neste ano, uma safra de grãos bem melhor, e o valor do dólar, sob controle, reduz a pressão sobre o preço dos alimentos”.

“O que faremos, nesse caso, é garantir ainda mais e melhores financiamentos para que nossos agricultores possam produzir mais comida, com qualidade e a preços acessíveis”, completou.

Lula também reforçou a prioridade de levar justiça em todas as áreas, a exemplo do acesso ao crédito e à energia.

“Depois do Desenrola, que limpou o nome de 15 milhões de pessoas, recentemente lançamos o Crédito do Trabalhador que, em 2 meses, permitiu a mais de 2,1 milhões de pessoas contratarem R$ 11,77 bilhões em empréstimos, muitas vezes saindo de dívidas com juros mais altos”, afirmou.

“Na energia, 60 milhões de pessoas do Cadastro Único serão isentas da conta de luz. Em breve, lançaremos um programa para que elas não sejam mais penalizadas com os altos preços do gás de cozinha”, acrescentou.