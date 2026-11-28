Altas temperaturas têm causado um declínio sem precedentes nos níveis globais de água dos rios, lagos e reservatórios. A América do Sul é a região mais atingida.

Um novo estudo internacional dos sistemas hídricos do mundo, liderado pela Academia Chinesa de Ciências, concluiu que a quantidade de água doce no planeta diminuiu drasticamente entre 2023 e 2024, os dois anos mais quentes já registrados na história. O fluxo global dos rios caiu para cerca de 5,7% abaixo do normal, enquanto a água armazenada em lagos e reservatórios reduziu 9,57%.

“As descobertas mostraram que o aquecimento extremo pode induzir perdas abruptas de água, mesmo em regiões úmidas. O ciclo global da água também nem sempre responde linearmente às mudanças de temperatura. Essas alterações podem perturbar os ciclos de carbono terrestres e colocar em risco a biodiversidade global, e o aquecimento extremo pode anular o aumento da precipitação”, aponta a análise do relatório, divulgado nesta sexta-feira (27).

Os investigadores analisaram rios de 150 grandes bacias hidrográficas e dados de satélite de mais de 1,2 milhões de corpos de água, que mostram um declínio sincronizado em escala global da vazão dos rios e do armazenamento de água superficial durante o período recorde de calor de 2023-2024, a maior redução desde 1991.

O relatório intitulado ‘Diminuição abrupta das águas superficiais durante o aquecimento recorde de 2023–2024’ revela que a América do Sul foi à região do planeta onde se observou a maior perda de água, devido a um fenômeno provocado pelo El Niño e o aquecimento do Atlântico Norte tropical que desencadeou subsidência atmosférica em larga escala, divergência de umidade e seca amplificada. Nesta região, o fluxo dos rios diminuiu 17,8% e o nível da água em lagos e reservatórios caiu 16,5%, mesmo com algumas áreas afetadas com chuvas extremas e inundações.

O professor de hidrologia e investigação sobre alterações climáticas, Yi He, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, explicou que houve zonas na América do Sul que sofreram inundações severas em 2023-24, mas os rios do continente transportaram muito menos água do que o normal durante esses dois anos. He aponta que um rio pode transbordar durante uma tempestade e ainda assim permanecer com o nível baixo durante grande parte do ano.

“Estas descobertas destacam um paradoxo importante das mudanças climáticas: uma atmosfera mais quente não significa necessariamente que haja mais água disponível em terra. Embora a precipitação global tenha aumentado durante esse período, grande parte da chuva adicional ocorreu sobre os oceanos, enquanto muitas regiões terrestres sofreram déficits significativos”, afirmou uma das autoras do estudo, Sulagna Mishra.

Os recursos hídricos em todo o globo enfrentam várias ameaças, incluindo o El Niño, as secas provocadas pela crise climática, a poluição e exploração.

Os autores consideram que estes resultados mostraram como estão vulneráveis os recursos hídricos mundiais. Estas alterações na disponibilidade de água doce são uma das principais consequências da crise climática e, à medida que o planeta continua a aquecer, se torna cada vez mais difícil prever quanta água estará disponível.

“O que é particularmente preocupante nestas descobertas é a rapidez com que os nossos recursos de água doce podem diminuir, mesmo em partes do mundo que tradicionalmente consideramos úmidas. E, como este estudo demonstra, o fato de estarmos enfrentando inundações não significa que temos segurança hídrica”, complementa Christian Dunn, cientista que também participou do estudo.