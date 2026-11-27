Um voo da TAP Air Portugal que fazia a ligação entre Lisboa, em Portugal, e o Recife precisou interromper a viagem e retornar ao aeroporto de origem na quarta-feira (25), após a identificação de odores e vapores incomuns no interior da aeronave. O avião pousou em segurança na capital portuguesa, cerca de uma hora e meia depois de decolar.

A ocorrência envolveu o voo TP11, operado por um Airbus A330neo e, segundo registros de monitoramento aéreo, a aeronave partiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 17h22, mas precisou voltar após a identificação do problema durante o trajeto.

Em nota, a TAP informou que o retorno ocorreu por causa de um episódio de odores a bordo. A empresa afirmou que o pouso aconteceu em condições normais de segurança e que nenhum passageiro passou mal, conforme o comunicado divulgado inicialmente pela companhia.

Após o desembarque, os passageiros receberam assistência da empresa e foram acomodados em hotéis na capital portuguesa. O transporte até o destino final foi realizado na quinta-feira (26), em um voo extra. A aeronave substituta partiu de Lisboa às 17h17 e chegou ao Recife às 21h30, no horário local.

O que são os episódios de ‘fumes’

Na aviação, a ocorrência é conhecida como fumes, expressão utilizada para descrever a presença de vapores, gases ou odores incomuns no interior da cabine ou na área de comando da aeronave.

Esse tipo de situação pode estar relacionado à entrada de substâncias no sistema de ventilação, como óleo dos motores e fluido hidráulico. Produtos de limpeza, desinfetantes, falhas elétricas e outros materiais também podem provocar odores anormais a bordo.

A origem dos vapores identificados no voo com destino ao Recife não havia sido esclarecida até o momento.

Em posicionamento sobre o tema, a TAP afirmou que episódios relacionados à qualidade do ar nas cabines de aviões são acompanhados há anos por empresas aéreas, fabricantes e autoridades do setor. A companhia também informou que participa de estudos internacionais sobre o assunto.

Uma reportagem da emissora portuguesa SIC apontou que pessoas que estavam na aeronave precisaram de atendimento hospitalar, entre elas integrantes da tripulação e passageiros.

