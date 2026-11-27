O jogador , formado nas categorias de base do Leão, disputou 138 jogos, marcando 25 gols e conquistando quatro títulos com a camisa rubro-negra entre 2001 e 2003. O meia também fez carreira internacional, passando por clubes como Atlético de Madrid e Mallorca, na Espanha.

Uma das 71 vítimas do acidente de avião da Chapecoense, em 29 de novembro de 2016, foi o pernambucano Cléber Santana , que começou sua carreira profissional no futebol na base do Sport . Para a esposa viúva de Cléber, Rosângela Loureiro, a morte do meia deixou uma 'ferida aberta que não sarou' mesmo passados 10 anos da tragédia que chocou o mundo.

Cléber chegou à Chapecoense em 2015, num clube que vivia uma grande ascensão e foi adotado pelos brasileiros com a campanha que levou a equipe à final da Copa Sul-Americana de 2016.

Rosângela recebeu a reportagem do Diario de Pernambuco para uma entrevista na casa de praia onde a família dela e Cléber gostava de passar férias, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



ENTREVISTA COM ROSÂNGELA LOUREIRO, VIÚVA DE CLÉBER SANTANA

Pergunta: Raízes em Pernambuco: Como vocês mantêm essa ligação com Pernambuco hoje e qual lembrança dele daqui mais te marca?

Rosângela: Ele vinha sempre para cá, para essa casa de férias, aqui onde a gente está gravando, a casa de praia da gente, que sempre foi muito familiar. A gente lotava a casa, vinha para curtir. Todos os anos de férias estávamos aqui. Quando chega essa data [28 e 29 de novembro], dói mais, porque a gente sabia que no dia 5 de dezembro estávamos pousando aqui. Faz dez anos que não tem mais esse povo. Agora estamos aqui, meus filhos e eu, e ele não vem. A família inteira já estava esperando, quem trabalhava tirava férias nesse tempo e todo mundo se reunia aqui para passar Natal e Ano Novo.

Pergunta: Qual foi a importância do Sport na carreira de Cléber e desde o acidente?

Rosângela: "Ao Sport eu só tenho a agradecer. Quando aconteceu a tragédia, muitas coisas eu não lembro porque estava dopada, não tinha noção de muitas pessoas que estavam no velório. Mas para o Sport eu só tenho gratidão, por tudo aquilo, pelo cortejo que fizeram para o meu esposo e por comprarem o jazigo no Morada da Paz. Só tenho gratidão por onde foi a base dele; se não tivesse uma base, não teria ido para outros cantos que a vida levou".

Pergunta: Como você conheceu Cléber?

Rosângela: "Ele era vizinho meu lá de Caetés III, em Abreu e Lima, Pernambuco. Todo dia, quando eu ia comprar pão, ele pedia um pão e eu dava. Ele estava sempre jogando pelada na rua, quando estava começando no Sport ainda, não era nem dos juniores. Depois comecei a namorar com ele, ele subiu para os juniores, as coisas melhoraram e depois virou profissional."

Pergunta: Você lembra da sua última conversa com ele antes de ele embarcar?

"Quando Cléber saiu de casa, ele falou para mim que estava indo fazer história no mundo inteiro. Disse: 'Meu amor, a Chapecoense está disputando isso aqui, e ninguém nem imaginava que ia chegar onde chegou. O Brasil inteiro está torcendo para a Chapecoense. E ele falou: 'Eu vou voltar com o título e vou fazer história no mundo inteiro'. Ele realmente fez história no mundo inteiro, mas não voltou".

Pergunta: Como foram aqueles dias 28 e 29 de novembro? O que você lembra?

Rosângela: "Eu estava dormindo, inclusive tinha tomado um remédio para dormir, porque toda vez que eu sabia que ele estava no avião, como eu tinha muito medo de avião e se não tomasse nada não dormia. Era 1 hora da manhã quando a esposa de outro jogador me ligou dizendo que o avião caiu."

Pergunta: Como foi sua reação?

Rosângela: Eu corri para o quarto dos meus filhos e saí gritando, dizendo que o avião do pai deles tinha caído. Quando abri a porta do meu apartamento, o condomínio inteiro estava lá na minha porta, me esperando. Todo mundo já sabia da notícia e eu não sabia porque estava dormindo.

Pergunta: Foi difícil acompanhar os notíciarios?

Rosângela: Na TV só mostrava que tinham feridos, não falavam sobre mortos confirmados. Mas eu já sentia que ele já não estava mais aqui. Esses dois dias foram os piores dias da minha vida. E, quando chega essa data, eu travo.

Pergunta: Dez anos desde a tragédia, qual foi a maior dificuldade em busca de justiça?

Rosângela: A gente segue lutando porque, para mim, foi um assassinato. A pessoa não botar combustível, deixar faltar combustível numa aeronave, isso é um assassinato. Eu fico revoltada porque ainda não se chegou a um acordo. Querem colocar as vítimas como culpadas, querem procurar coisas que não existem, quando quem mais foi lesado foram as famílias que perderam seus parentes. Sobre a Chapecoense, ela acertou um acordo com a gente dividido em dez anos. Mas as empresas de fora ainda estão em processo, lutando.

Pergunta: Como foi, para seus filhos, lidar com a perda do pai tão cedo?

Rosângela: Eles perderam a base, o exemplo, o ídolo. Fico indignada ao pensar que passaram dez anos sem meus filhos terem o pai deles e sem que nem os direitos deles tenham saído ainda. Não existe essa história de que tudo passa — principalmente para os meus filhos, porque pai é insubstituível.

Pergunta: Para você, qual é o maior legado que Cléber deixou?

Rosângela: O maior legado que ele deixou para mim foram meus filhos. Eu não tenho hoje o Cléber, mas tenho dois clones dele. Cléber [24 anos] e Aroldo [21 anos] não imaginam como são parecidos com o pai, como eu o vejo neles. Eu acho que o Cléber deixou tudo o que uma pessoa tem de melhor na terra: um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom genro, um bom amigo. É o legado de uma pessoa de coração grande, sempre prestativa, que se doava para ajudar o próximo. Venceu na vida, mas estava sempre pensando nos outros.

Pergunta: Passados 10 anos do acidente, em algum momento se tornou mais fácil lidar?

Rosângela: Não ficou mais fácil. A dor vai ser eterna, é uma ferida que nunca vai se fechar. Está sempre ali uma casquinha e, dependendo do dia ou do momento, ela é arrancada e a dor começa de novo.



















