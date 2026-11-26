O Diario de Pernambuco conquistou o segundo lugar no 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (26), em evento promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE).

O reconhecimento veio na categoria Jornalismo Impresso/On-line, com a reportagem Difícil é tratar o preconceito: estigma é maior barreira de pessoas com HIV ao acesso odontológico, assinada pela jornalista Marília Parente.