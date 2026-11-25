A vítima, identificada como Danylo Moura de Almeida, afirma que foi abordada por um homem que o acusou de jogar bebida em uma mulher. Ele nega a acusação e diz que, antes que pudesse esclarecer o ocorrido, teve uma bebida arremessada contra si e passou a ser agredido.

Um jovem de 22 anos denuncia ter sido vítima de agressão física e perseguição em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. O episódio mais recente aconteceu na noite do sábado (21), durante uma festa, e terminou com ferimentos que exigiram atendimento hospitalar e 12 pontos no pé.

Segundo Danylo, ele estava acompanhado de amigos e não tinha proximidade com as pessoas envolvidas na confusão. A abordagem teria começado quando um dos homens se aproximou questionando por que ele teria jogado bebida em uma mulher que estava na festa. O jovem negou a acusação, mas, de acordo com seu relato, o homem insistiu que a mulher havia dito que ele teria jogado água nela.

“Ele respondeu que ela teria dito que eu havia jogado bebida. Foi a partir dessa acusação que a situação começou a se agravar. Antes que houvesse qualquer possibilidade de esclarecer o ocorrido, ele jogou a bebida que estava segurando em mim”, relata.

A discussão evoluiu para uma agressão física que envolveu outras pessoas. Danylo afirma que caiu durante a confusão e, ao conseguir se levantar, ainda foi em direção a um dos envolvidos, que já estava se afastando. Depois, percebeu que estava ferido, havia perdido o telefone celular e precisava de atendimento médico.

No hospital, recebeu cerca de 12 pontos em um corte no pé e também foi atendido por uma lesão no ombro. O boletim de ocorrência, registrado na terça-feira (24), aponta a ocorrência de lesão corporal e perseguição (stalking). O documento também menciona que a vítima sofreu golpes e cortes provocados por vidro de garrafa.

A denúncia não se restringe à agressão ocorrida durante a festa e Danylo afirma que já havia sido alvo de ataques homofóbicos durante o período eleitoral, em outubro deste ano. Ele acredita que esse histórico precisa ser considerado na investigação.

De acordo com o jovem, os conflitos começaram em 25 de outubro, quando publicou um story nas redes sociais manifestando sua opinião política. Uma mulher envolvida no episódio teria feito capturas de tela da publicação, compartilhado o conteúdo em uma conta privada e acrescentado comentários ofensivos, incluindo manifestações relacionadas à orientação sexual dele.

Um segundo envolvido na agressão de domingo também teria compartilhado as publicações, contribuindo para ampliar a exposição do conteúdo, segundo Danylo.

O jovem afirma que procurou a mulher para pedir a retirada das postagens, mas não conseguiu resolver a situação diretamente. Posteriormente, propôs um acordo extrajudicial, que teria sido analisado pelo advogado dela e assinado pelas partes.

“Naquele momento, considerei a questão encerrada. Cada um seguiu sua vida e não procurei mais essas pessoas. Por isso, o que aconteceu posteriormente me causou ainda mais surpresa e indignação”, afirma.

Danylo ressalta que não pode afirmar que a agressão tenha sido motivada exclusivamente por homofobia, mas defende que a investigação considere os episódios anteriores. Ele conta que não procurou retomar o conflito depois da assinatura do acordo e que não mantinha contato com os envolvidos.

O jovem disse que apresentou às autoridades registros dos ferimentos, documentos do atendimento médico, publicações relacionadas aos ataques anteriores e vídeos da noite da agressão. Ele também defende que os depoimentos das testemunhas sejam considerados na apuração.

Após o episódio, Danylo convive com o medo e a insegurança quando precisa circular pela cidade onde vive.

“Sinceramente, depois de tudo o que aconteceu, é impossível dizer que me sinto completamente tranquilo. Barreiros é minha cidade, é onde trabalho, estudo, tenho minha família, meus amigos e construí minha história. Não considero justo que, depois de sofrer uma situação de violência, eu precise sentir medo de frequentar os mesmos espaços públicos que sempre frequentei.”

O jovem espera que os acontecimentos sejam investigados e que os responsáveis sejam identificados. Para ele, a apuração deve considerar tanto a agressão física quanto o histórico de conflitos relatado às autoridades.

