A recomendação foi expedida nesta terça-feira (24) pelo promotor de Justiça Oscar Ricardo de Andrade Nóbrega, no âmbito de um procedimento administrativo conduzido pelo Grupo de Atuação Conjunta Especializada (GACE) Licenciamento Ambiental. O Ministério Público também orientou que o município deixe de receber novos pedidos de licenciamento e não renove ou conceda licenças prévias, de instalação, de operação e simplificadas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou que a Prefeitura de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte, suspenda a emissão de novas licenças ambientais e autorizações para supressão de vegetação. A medida foi motivada por falhas na estrutura do órgão ambiental municipal, que, segundo o MPPE, não conta com analistas e fiscais ambientais concursados e conduz os processos de licenciamento com servidores temporários ou ocupantes de cargos comissionados.

Entre as irregularidades identificadas está a ausência de concurso público para a área ambiental no período de 2022 a 2026. De acordo com o MPPE, a lei municipal que criou a Agência Municipal de Meio Ambiente de Glória do Goitá (AMMAGG), em 2025, não estabeleceu cargos efetivos para analistas e fiscais ambientais nem definiu as atribuições dessas funções.

O órgão ministerial também identificou problemas na contratação de serviços privados. Um termo de referência no valor de R$ 59 mil, elaborado pela prefeitura, prevê a contratação de consultoria para atividades como emissão de laudos técnicos especializados, auditorias e estruturação dos serviços de licenciamento e fiscalização ambiental.

Para o Ministério Público, a medida representa terceirização indevida de atividades típicas do poder público, que não podem ser transferidas a empresas privadas de consultoria.

Outro ponto destacado na recomendação é a ausência de comprovação de ações efetivas de fiscalização ambiental. Segundo o MPPE, entre janeiro e julho de 2026, a prefeitura não apresentou registros da emissão de um único auto de infração ambiental.

O levantamento também identificou dois alertas de supressão de vegetação em Glória do Goitá entre julho de 2025 e julho de 2026, com base em dados da plataforma MapBiomas. O município não apresentou comprovação da legalidade das intervenções nem demonstrou ter realizado ações de fiscalização ou aplicado sanções.

O Ministério Público aponta que a atuação municipal estaria concentrada na concessão de licenças, sem o acompanhamento técnico necessário para verificar o cumprimento das condições impostas aos empreendimentos autorizados.

Conselho e fundo ambiental também apresentam problemas

A auditoria identificou ainda falhas no funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Segundo o MPPE, não foram apresentados documentos que comprovassem a atuação efetiva do colegiado, como regimento interno, atas e resoluções dos últimos 12 meses e registros de participação no controle social dos processos de licenciamento.

Também foram apontadas pendências relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. A prefeitura não apresentou lei de instituição, dados bancários, extratos de movimentação referentes a 2024 e 2025 nem plano de aplicação aprovado pelo conselho. O MPPE afirma ainda que não há comprovação de que os valores arrecadados com taxas ambientais sejam depositados no fundo.

A estrutura tecnológica do órgão também foi questionada, já que, conforme a recomendação, o município não dispõe de infraestrutura digital adequada e não demonstrou utilizar ferramentas como as plataformas MapBiomas e Brasil Mais.

CPRH deverá assumir licenciamentos

Diante das irregularidades, o MPPE recomendou que a prefeitura comunique formalmente ao Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (Consema) e à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), em até 15 dias, que não reúne todos os requisitos legais para exercer as atribuições de licenciamento e fiscalização ambiental.

O objetivo é restabelecer a atuação supletiva da CPRH, que deverá assumir os procedimentos relacionados a empreendimentos e atividades de impacto local enquanto o município não comprovar capacidade institucional para executar esses serviços.

A prefeitura também deverá orientar empreendedores com processos em andamento a solicitar o licenciamento diretamente à CPRH e devolver integralmente as taxas já pagas pelos requerentes que possuem processos protocolados ou pendentes de análise no órgão municipal.

O município tem dez dias, a partir do recebimento da recomendação, para informar ao Ministério Público se vai acatar as medidas. A comprovação do envio dos ofícios ao Consema e à CPRH deverá ocorrer em até 15 dias.



O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Glória do Goitá e aguarda retorno.