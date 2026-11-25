A proposta, que funciona no Recife e em outras cidades do país, como Fortaleza, Manaus e Brasília, é ser polo de referência, integrando serviços e promovendo ações voltadas à promoção dos direitos, da saúde, orientação, acolhimento e inclusão social. Esses centros trazem a perspectiva da ação articulada com a rede psicossocial e socioassistencial, que já existem na capital pernambucana, ampliando a capacidade de resposta às demandas de uma parcela da população frequentemente marcada pela exclusão e práticas estigmatizantes que recaem sobre a população usuária de drogas.

O Recife deu um passo importante na ampliação das políticas de inclusão social com a implantação do Centro de Acesso e Inclusão Social na política sobre drogas (CAIS). A iniciativa celebra seu primeiro ano. A Escola Livre de Redução de Danos foi a primeira organização da sociedade civil a receber o projeto em Pernambuco. A parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), surgiu com a proposta de fortalecer o acesso a direitos e serviços públicos para pessoas que usam drogas e população em vulnerabilidade social.

Direitos humanos - Mais do que oferecer atendimento, o CAIS promove oportunidades para que as pessoas possam reconstruir suas trajetórias e retomar vínculos sociais, familiares e comunitários. O modelo adotado pelo centro se diferencia de perspectivas centradas exclusivamente na punição ou em intervenções clínicas. A atuação baseada nos princípios da redução de danos e da garantia dos direitos humanos, adota estratégias reconhecidas pela promoção efetiva de cuidado, como os serviços essenciais de assistência psicossocial, jurídica e de convivência entre pares.

Lutar contra a estigmatização de pessoas em situação de rua e usuárias de SPA’s (substâncias psicoativas) reforça uma tendência observada em diversas políticas públicas voltadas para populações vulnerabilizadas. Esse fortalecimento também ocorre nas ações intersetoriais focadas na saúde, na educação entre pares e no uso de todos os espaços de uma cidade, com visitas guiadas a exposições e museus. Especialistas avaliam que a integração entre esses serviços é um dos principais caminhos para enfrentar ciclos históricos de exclusão.

Em um cenário de desafios crescentes relacionados à desigualdade social e a um futuro que se mostra incerto, em relação às políticas públicas sobre drogas, o CAIS se mostra fundamental em várias frentes. A rede de cuidados que engloba a redução de danos foi pensada para “não deixar ninguém para trás”, que é o lema central da Agenda 2030, da ONU.

*Anamaria Carneiro é psicóloga, co fundadora e diretora da Escola Livre de Redução de Danos