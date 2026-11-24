O funkeiro MC Ryan SP está entre os alvos das medidas de bloqueio de bens e valores determinadas pela Justiça no âmbito das operações. O valor do patrimônio do cantor atingido pela decisão judicial ainda não foi detalhado. O TRF-3 determinou que o MC permanecesse em liberdade.

A Polícia Federal (PF) realizou três operações simultâneas, nesta terça (24), que investigam esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de dívidas.

As investigações apontam que organizações criminosas movimentaram mais de R$ 4,3 bilhões por meio de empresas, transferências bancárias e criptomoedas.

Conhecidas como Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, as operações são desdobramentos de investigações anteriores. Atualmente, cumprem 72 mandados de busca e apreensão e mobilizam cerca de 130 policiais federais.

As ações ocorrem em diferentes estados do país. Na Operação Narco Azimut III, os mandados são cumpridos em São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, no estado de São Paulo, além de Foz do Iguaçu, no Paraná. A Polícia Militar (PM) de São Paulo dá apoio nos cumprimentos dos mandados.

Já as operações Narco Oriente e Narco Alicerce têm alvos em São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Piedade e Charqueada, em São Paulo; além de Recife, em Pernambuco; Cidade Ocidental, em Goiás; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Brasília, no Distrito Federal.

Além das medidas de busca e prisão, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados. Na Operação Narco Azimut III, o limite das medidas patrimoniais chega a R$ 1,1 bilhão. Na Operação Narco Oriente, o valor alcança R$ 3,2 bilhões.

Segundo a PF, os grupos investigados utilizavam uma rede de empresas e operações financeiras para ocultar a origem e o destino de recursos movimentados no Brasil e no exterior.

Principais investigações

A Operação Narco Oriente fez uma das principais apurações, identificando uma organização criminosa transnacional suspeita de lavar dinheiro obtido principalmente por meio de golpes digitais. Entre estas fraudes, estão golpes envolvendo plataformas de apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior.

As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada e instituições de pagamento para movimentar recursos de origem ilícita. As vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos, que posteriormente ocultavam o caminho do dinheiro por meio de operações financeiras e movimentações em criptoativos.