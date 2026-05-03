Trecho da PE-145 é interditado totalmente em Caruaru; veja prazos e rotas alternativas

O Governo de Pernambuco anunciou o bloqueio total do Km 15 da PE-145, em Caruaru, devido a danos graves na ponte após as chuvas. Confira os desvios por Belo Jardim e Jataúba e o prazo da obra

Comprometimento estrutural grave na ponte próximo a Caruaru (Foto: Divulgação/DER)

O Governo de Pernambuco anunciou a interdição total e emergencial de um trecho da rodovia PE-145, no quilômetro 15, em Caruaru, no Agreste. A medida, que passou a valer neste domingo (3), deve seguir pelo menos até o dia 10 de maio. A decisão foi tomada após técnicos constatarem um comprometimento estrutural grave na ponte que atravessa o trecho.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a estrutura já vinha sendo monitorada desde abril, operando em sistema de "Pare e Siga", mas as fortes chuvas dos últimos dias aceleraram o desgaste e tornaram o tráfego perigoso.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) informa que “já está em elaboração o projeto executivo para a recuperação definitiva da ponte” e que está em contato com os prefeitos dos municípios da região para comunicar a interdição e alinhar o apoio de agentes municipais, que irão atuar no local orientando o tráfego.

Rotas Alternativas

Com o bloqueio total no Km 15, os condutores que precisam transitar pela região devem utilizar os seguintes desvios:

Via Belo Jardim: Acesso pela rodovia PE-166.

Via Jataúba: Acesso pela rodovia PE-160.

O Governo do Estado afirma que “a interdição é uma medida preventiva indispensável para a preservação de vidas e orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização implantada”.

De acordo com a gestão estadual, a partir deste domingo (3), duas viaturas da Polícia Militar estarão no local orientando os condutores.

