Resort em Porto de Galinhas oferece experiência 'all-inclusive' à beira-mar

Primeiro e, por enquanto, o único representante da marca Marriet no Brasil, The Westin Porto de Galinhas é um refúgio paradisíaco no litoral pernambucano

/Foto: Divulgação

Alguns lugares nos tocam pela vista. Outros, pelo conforto. O The Westin Porto de Galinhas — primeiro hotel all-inclusive da marca no Brasil — vai além: une a paisagem paradisíaca do litoral pernambucano, com suas águas cristalinas e piscinas naturais, à sofisticação de um resort de luxo. Visitantes do mundo inteiro descobrem um refúgio onde o dia começa com o som do mar e termina com uma experiência gastronômica exclusiva. A convite do The Westin, o Diario se hospedou por três dias e viveu essa experiência.

E o encanto começa mesmo antes do check in. Com um lobby que eleva o luxo tropical a um novo patamar, o renomado arquiteto Daniel Piana transformou o espaço em um tributo ao paraíso que o rodeia. Cada detalhe foi pensado para celebrar a região: lustres esculturais que imitam cardumes em movimento, mobiliário de design exclusivo e elementos naturais, como madeira, pedra e bambu, que se harmonizam com tons suaves e uma iluminação aconchegante.

O tour gastronômico começou com pé direito no restaurante Marketplace. Inspirado no conceito 'Comer Bem', traz uma culinária saudável, com alternativas para diferentes restrições alimentares e um cardápio especial para crianças. A diversidade de sabores impressiona: desde massas artesanais e risotos trufados da cozinha italiana até símbolos da gastronomia nordestina, como a moqueca de frutos do mar e o baião de dois em versão gourmet.

O resort adotou a chamada Cozinha 4.0, ou “cozinha do futuro”, em 2019, uma estrutura 100% tecnológica e inteligente que minimiza o uso de combustíveis fósseis e reduz o consumo de energia em uma escala crescente. Em substituição aos tradicionais fogões, grelhas, chapas e fritadeiras, os equipamentos que compõem a cozinha do resort são os mais modernos disponíveis no mercado. “Não preciso monitorar meus preparos. Através de receitas padrões salvas nos equipamentos, meus colaboradores podem se concentrar em outras funções da produção”, comenta a chef Adriana Moraes.

"O despertar é uma experiência sensorial: as exclusivas amenidades White Tea Aloe, os roupões de algodão felpudo e as toalhas extra-grandes transformam o ritual matinal em um momento de puro cuidado. Para elevar ainda mais o bem-estar, o Heavenly Spa by Westin oferece terapias sob medida, desde massagens reconectivas até rituais aromaterápicos — criadas para revigorar corpo e mente (serviços pagos à parte).

Já os hóspedes que buscam equilíbrio entre relaxamento e vitalidade encontram no WORKOUT Fitness Studio equipamentos de última geração, complementados por atividades como yoga à beira da piscina. O diferencial fica por conta do programa RunWestin: rotas cênicas de corrida pela orla e um Run Concierge dedicado, garantindo que até os momentos de exercício sejam imersivos e personalizados.