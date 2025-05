''Quisera Deus que o próximo fosse igual a ele'', diz Lula após funeral do papa Francisco

/Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez elogios ao papa Francisco durante conversa com jornalistas após participar do funeral do pontífice neste sábado (26), na cidade do Vaticano.





Antes de entrar no avião e voltar para o Brasil, Lula relembrou os compromissos religiosos de Francisco e manifestou seu desejo de que o substituto do líder religioso siga seu exemplo.





“As pessoas tinham, efetivamente, no Brasil, um apreço muito grande pelo comportamento como homem, como religioso, do papa Francisco. Eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços a humanidade. Quisera Deus que o próximo papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tinha o papa Francisco”, declarou.