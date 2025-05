Com 185 apoios, oposição protocola CPI do INSS: "Pessoas roubadas"

/Mateus Salomão / Metrópoles

Deputados de oposição protocolaram, nesta quarta-feira (30/4), o requerimento de abertura da comissão parlamentar de inquérito (CPI) do “Roubo dos Aposentados”. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está no centro de um escândalo por descontos indevidos em aposentadorias e pensões, um esquema revelado por reportagens do Metrópoles e que levou a uma mega-operação da Polícia Federal na última semana.

As 185 assinaturas foram reunidas pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), com apoio de líderes de oposição. O regimento prevê que, para a instalação de uma CPI, são necessários 171 signatários, ou seja, um terço dos membros da Câmara dos Deputados.

A instalação do colegiado, por sua vez, fica a cargo do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Entretanto, na reunião de líderes desta quarta, Motta frisou que há uma fila de pedidos de instalação de CPIs e não se comprometeu a instalar o colegiado.

