PSDB convoca convenção nacional em junho para votar fusão com Podemos

/Divulgação

A cúpula nacional do PSDB decidiu pela convocação de uma convenção nacional para votar a fusão com o Podemos. O encontro está marcado para 5 de junho. A expectativa, no entanto, é que os detalhes do novo partido sejam acertados durante o mês de maio, e dependa apenas do aval do colegiado para registrar a união junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também precisa aprová-la.





Somente senadores, deputados federais, membros do diretório nacional e delegados estaduais têm direito ao voto na convenção. Os tucanos esperam que o Podemos também convoque um encontro para confirmar a união.





Até que a fusão seja oficializada, uma comissão formada por dirigentes de ambos os partidos será responsável por definir a identidade da nova legenda, que atende pelo nome provisório “PSDB%2bPodemos”.





O presidente estadual do PSDB, deputado estadual Álvaro Porto, participou da reunião desta terça-feira (29) que resultou na convocação do encontro nacional. Ele é cotado para assumir o comando da fusão em Pernambuco, mas uma definição só deve ser feita após decisões das executivas nacionais.