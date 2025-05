Malafaia dispara contra Motta por PL da Anistia: ''Frouxo, covarde''

Pastor Silas Malafaia reagiu após recuo da Câmara sobre projeto de anistia que beneficiaria presos do 8 de Janeiro

Pastor Silas Malafaia/foto: Reprodução/YouTube

O pastor Silas Malafaia criticou a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de não colocar em votação, neste momento, o requerimento de urgência do projeto de lei que concede anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Motta, a decisão foi tomada após reunião com os líderes partidários, que decidiram adiar a votação. O objetivo, segundo ele, é evitar uma nova crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), já que o tema ainda divide os parlamentares. “Tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um dever do presidente”, afirmou o deputado.

Malafaia, no entanto, criticou duramente a atitude do parlamentar. Em mensagem enviada ao Metrópoles, o pastor acusou Motta de desrespeitar a vontade da maioria dos deputados. “Esse aí [Motta] é um frouxo, covarde, acomodado com Lula, Alexandre de Moraes e o STF. Ele não respeita a decisão da maioria. Ele não respeita nada”, disparou o líder religioso.

[SAIBAMAIS]

Confira as informações completas no Metrópoles.