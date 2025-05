Eduardo da Fonte assume a presidência da federação PP/União Brasil em Pernambuco

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) será o presidente da federação entre União Brasil e o Partido Progressistas em Pernambuco. O anúncio foi feito através de publicação em suas redes sociais nesta terça-feira (29). A definição foi em consenso com a família Coelho, que comanda o União Brasil no Estado. Os clãs políticos se reuniram em Brasília na última segunda (28).





"A Federação que nasce essa semana entre União Brasil e Progressistas será um movimento de muita força política, e estarei à frente como presidente em Pernambuco, para junto com o povo do nosso Estado somar mais forças para fazer entregas em Pernambuco e no Brasil", disse Eduardo da Fonte, em vídeo.





Apesar da aliança, as legendas estão em campos políticos opostos em Pernambuco. O PP de Eduardo da Fonte compõe a base da governadora Raquel Lyra (PSD). Já o União Brasil de Miguel Coelho é aliado do prefeito do Recife, João Campos (PSB).





Ainda, os dois líderes estaduais possuem pretensões ao Senado, também em chapas opostas. Mas apesar da federação permitir que as siglas tenham diretórios independentes, a chapa de 2026 precisa ser única.

Miguel Coelho afirmou, no entanto, que a prioridade é o fortalecimento da federação. “Muita gente tem nos perguntado sobre as eleições de 2026. Vamos conversar sobre isso no momento certo, com tranquilidade e maturidade. Agora, vamos intensificar o trabalho para ampliar o partido em Pernambuco”, afirmou.





Cenário nacional





Sob o nome de “União Progressista”, a federação será lançada às 15h desta terça-feira, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. Até dezembro, a união partidária será co-presidida nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira e por Antônio Rueda – presidentes do PP e União Brasil, respectivamente.





Considerada um partido único, a nova federação terá a maior bancada na Câmara, somando 109 deputados federais, 13 senadores, seis governadores, e mais de mil prefeitos. Além disso, receberá os maiores repasses de verba para o financiamento de campanhas eleitorais.