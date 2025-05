Após live, STF intima Bolsonaro no hospital sobre ação penal por golpe

Bolsonaro teve alteração na pressão e continua sem movimentos intestinais efetivos/foto: Reprodução/Redes sociais

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a Justiça intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital DF Star, em Brasília, a partir desta quarta-feira (23/4), sobre a abertura do processo penal por tentativa de golpe de Estado. A decisão ocorre após o ex-chefe do Planalto realizar uma live no quarto de UTI para conversar com seus apoiadores.

O oficial de Justiça foi ao hospital entregar a intimação. Segundo o STF, o núcleo 1, que se tornou réu em 26 de março pela trama golpista, foi notificado da decisão entre 11 e 15 de abril, logo após a publicação do acórdão da decisão da Primeira Turma.

"Em virtude da internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça", diz a Corte.

Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em 13 de abril. Segundo o último boletim médico, divulgado ontem, ele segue na UTI sem previsão de alta. No entanto,ontem (22), participou de uma live do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para propagandear a venda de um capacete de grafeno de uma empresa em que os dois são sócios.

Na transmissão, o ex-presidente debochou e chegou a questionar aos espectadores se eles gostariam que o sorteio fosse feito de forma digital ou impressa. “Se for no botãozinho eletrônico não dá para auditar, vamos fazer no papelzinho que é mais confiável”, declarou Flávio. “Tem que acreditar”, brincou Bolsonaro.

Segundo o Supremo, a divulgação dessa live "demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje [quarta-feira]". Após a conclusão da intimação, começa a fase de instrução do julgamento com coleta de provas, depoimento de testemunhas, interrogatórios e apresentação de novos argumentos da defesa dos envolvidos.

Confira as informações no Correio Braziliense.