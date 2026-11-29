O conservador Partido Popular e a extrema direita do Vox conseguiram superar com folga os 176 deputados necessários para alcançar a maioria absoluta nas eleições de domingo (29) na Espanha. Com 99% dos votos apurados, os partidos conquistaram, respectivamente, 132 e 52 cadeiras.

Com esse resultado, claramente superior ao de 2023, quando havia conquistado 33 deputados, o Vox iguala sua melhor marca, registrada em 2019.

O dia de votação foi marcado por uma participação histórica: quase oito em cada dez eleitores compareceram às urnas, o maior índice em quatro décadas e mais de doze pontos percentuais acima do registrado nas eleições gerais de 2023.

O resultado reforça o avanço da direita e da extrema direita na Europa, onde Sánchez havia se tornado uma das vozes mais destacadas da esquerda, especialmente por sua defesa da causa palestina e pelos confrontos com Donald Trump.

A derrota de Sánchez foi comemorada pelo presidente americano, que afirmou que o líder socialista havia feito "um trabalho terrível" e "merecia perder".