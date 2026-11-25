Nesta quarta-feira (25), o Parlamento da Austrália aprovou leis de segurança online por 97 votos contra 43. O descumprimento da lei Dever de Cuidado Digital poderá levar as gigantes da tecnologia a serem multadas em milhões de dólares, em linha com as históricas regulamentações digitais implementadas pela União Europeia.

Lei australiana do Dever de Cuidado Digital (Digital Duty of Care) é o mais recente esforço global para regular as plataformas tecnológicas, seguindo a legislação digital histórica da UE.

O comunicado do governo australiano diz que a nova legislação exige que as grandes empresas tecnológicas reduzam de forma proativa o risco de danos antes de estes acontecerem. “A lei será um instrumento poderoso para proteger as nossas crianças e a nossa sociedade dos danos online, colocando a responsabilidade nas plataformas tecnológicas para garantirem um ambiente online mais seguro”, afirmou Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália.

Oposição promete revogar lei

O líder da oposição australiana, o conservador Angus Taylor, declarou no Parlamento que anulará a legislação se o seu Partido Liberal vencer as eleições de 2028, descrevendo a lei como “autoritária”.

Leis semelhantes na UE e no Reino Unido

A lei da Austrália é similar a pioneira Lei dos Serviços Digitais (Digital Services Act - DSA) da União Europeia (UE), aprovada em 2022 e em vigor desde 2024, que obriga plataformas a combater conteúdos ilegais, dar transparência a algoritmos e proteger menores.

O DSA faz parte de um conjunto de regulamentos europeus digitais da UE que cobrem privacidade, concorrência, segurança de conteúdo, inteligência artificial e infraestrutura de dados e que visam, segundo o bloco, tornar o mundo online mais seguro, mais justo e mais transparente. Entre as quais estão incluídas a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act), aplicável desde maio de 2023, que impõe obrigações às grandes plataformas (gatekeepers) para evitar práticas anticompetitivas e objetiva tornar os mercados digitais mais justos e competitivos; e a Lei de Inteligência Artificial (AI Act), que foi estabelecida em agosto de 2024 com abordagem baseada em risco, proibindo certos usos de IA e impondo regras de transparência e segurança para sistemas de alto risco e modelos de propósito geral.

No início deste mês, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta de Digital Fairness Act, que define novas regras para combater práticas manipuladoras online, melhorar a transparência dos preços e reforçar a proteção das crianças. O bloco avança ainda em normas como a Cloud and AI Development Act (foco em infraestrutura e centros de dados) e propostas voltadas a práticas comerciais online e proteção de menores.

A Lei de Segurança Online (Online Safety Act) do Reino Unido também impõe um "dever de cuidado" a plataformas digitais, rede sociais, mecanismos de busca, aplicativos de mensagens, serviços de armazenamento em nuvem, sites de conteúdo adulto, plataformas estrangeiras que tenham ligação relevante com país e serviços online para proteger usuários — especialmente crianças — contra conteúdos ilegais e prejudiciais. A lei é fiscalizada pela Ofcom, o órgão regulador de comunicação britânico, e entrou em vigor em etapas ao longo de 2025. A Ofcom pode aplicar multas de até 18 milhões de libras esterlinas ou 10% do faturamento global anual da empresa, além de medidas como bloqueio de acesso, anúncios ou pagamentos, e responsabilização criminal de executivos em casos específicos.