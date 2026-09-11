CIA tira sigilo de relatórios sobre Al Qaeda nos 25 anos do 11 de Setembro

Decisão dá transparência da agência de inteligência sem precedentes, mas informação é escassa, vaga e imperfeita

Médico Ayman al-Zawahiri assumiu liderança da Al-Qaeda após morte de Osama bin Laden Foto: Hamid Mir / Creative Commons ()

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) tirou, nesta sexta-feira (11), o sigilo de mais de 70 relatórios entregues a presidentes sobre a rede Al Qaeda e seu líder Osama bin Laden, no 25º aniversário dos atentados de 11 de Setembro.

A decisão dá "uma transparência sem precedentes sobre a informação de inteligência mais sensível dos Estados Unidos sobre os anos anteriores e o dia posterior a um dos momentos mais obscuros da nossa história", afirmou a CIA em um comunicado.

"Estes informes traçam a evolução da compreensão que os analistas da CIA tiveram sobre a Al Qaeda e os esforços para destacar e advertir sobre os planos de ataque de Osama bin Laden, apesar de contar com informação escassa, vaga e imperfeita", destacou a agência.