A solicitação brasileira busca iniciar uma investigação no âmbito da instituição sobre as cobranças norte-americanas e levar a disputa a um julgamento formal dentro da OMC, por meio de um painel com especialistas.

Os Estados Unidos bloquearam, nesta terça-feira (24), o pedido de abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para analisar as sobretaxas de 25% e 12,5% impostas a diversos produtos brasileiros pelo governo Trump no chamado tarifaço . Na petição, o Brasil pede para que a instituição crie um painel para avaliar violações às regras do comércio internacional.

O veto americano ocorreu durante uma reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, em Genebra, na Suíça. A delegação norte-americana se opôs à instalação do painel e defendeu o argumento já utilizado por Trump de que as práticas comerciais do Brasil seriam prejudiciais aos interesses econômicos dos EUA.

Bloqueio adia o início do julgamento

Segundo o Itamaraty, a resistência norte-americana, no entanto, já era esperada. Pelas regras da OMC, o país questionado pode impedir a abertura de um painel na primeira reunião em que o pedido é analisado. Caso o Brasil renove a solicitação no próximo encontro, previsto para 17 de dezembro, a investigação deverá ser autorizada, salvo se houver um consenso de todos os membros da Organização contra sua instalação.

O missão do governo Lula busca junto à OMC uma decisão internacional que reconheça a incompatibilidade das tarifas americanas com os compromissos comerciais assumidos pelos EUA. Uma eventual vitória do Brasil, pode fortalecer a posição brasileira nas negociações com Washington, embora não resulte necessariamente na retirada imediata das sobretaxas.



O que Washington alega

A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos envolve duas tarifas adicionais impostas com base na Seção 301 da legislação comercial americana. Uma delas estabelece uma cobrança de 25% sobre produtos brasileiros, com determinadas exceções. A outra, por sua vez, prevê uma sobretaxa de 12,5%, relacionada a uma investigação sobre trabalho forçado.

O governo Trump sustenta que algumas políticas brasileiras prejudicam a competitividade das empresas americanas. Entre os principais pontos questionados estão o funcionamento do Pix, regras comerciais do Brasil, a proteção à propriedade intelectual e medidas relacionadas ao desmatamento.

O governo americano também aponta problemas na importação, pelo Brasil, de produtos supostamente fabricados com trabalho forçado em outros países.

Durante a reunião, os representantes dos EUA defenderam que as tarifas respondem a “antigas preocupações com o ambiente comercial brasileiro”. Ao mesmo tempo, sinalizaram disposição para negociar um entendimento que considerem “mais equilibrado” entre os dois países.

A contestação do governo brasileiro foi apresentada à OMC em julho. O Itamaraty afirma que as medidas americanas contrariam compromissos multilaterais e questiona a utilização de investigações conduzidas unilateralmente por Washington para justificar as cobranças.

Tratamento desigual

O principal argumento levado pela missão brasileira é que os EUA aplicaram tarifas discriminatórias, concedendo aos mesmos produtos de outros países condições comerciais mais favoráveis.

O governo também alega que as sobretaxas ultrapassam os limites tarifários assumidos por Washington perante a OMC.

Outro ponto da contestação do Brasil diz respeito à aplicação unilateral das punições. Na avaliação do Itamaraty, os Estados Unidos adotaram medidas contra supostas irregularidades brasileiras sem recorrer previamente aos mecanismos multilaterais previstos para resolver disputas comerciais.

Em documento apresentado à organização em 12 de novembro, o Brasil pediu a constituição de um painel de especialistas para examinar essas alegações.

A decisão ocorreu depois de uma tentativa frustrada de negociação bilateral. Representantes dos dois países participaram de consultas em Genebra, em 25 de setembro, mas não conseguiram chegar a um acordo.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as tarifas são incompatíveis com obrigações assumidas pelos Estados Unidos no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e nas normas de solução de controvérsias da OMC.

