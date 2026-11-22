O funeral do empresário será realizado nesta segunda-feira (24) na Basílica de Santa Croce em Roma

O empresário Paolo Bulgari (Leemage/Bridgeman Images via AFP)

Paolo Bulgari, neto de um ourives grego que ajudou a transformar a joalheria da família em uma marca de luxo global sinônimo de glamour e design italianos, faleceu. Ele tinha 89 anos. Seu funeral será realizado na segunda-feira (24) na Basílica de Santa Croce, em Roma.

Sua família anunciou seu falecimento neste sábado (21), descrevendo-o como “o maior joalheiro de nosso tempo” e elogiando sua humanidade e talento empreendedor. Durante décadas, a Bulgari reinou sobre uma marca celebrada por supermodelos, estrelas de Hollywood e colecionadores por seus designs arrojados e uso singular de cores.

Nascido em Roma em 1937, ele era neto de Sotirios Voulgaris, que fundou a joalheria após deixar a Grécia. Originário de Paramythia, uma vila montanhosa na região de Epiro, no Noroeste da Grécia, famosa por suas joias de prata, Voulgaris fugiu do domínio otomano e se estabeleceu em Nápoles antes de abrir uma loja em Roma, adaptando tanto seu ofício quanto o nome de sua família à sua nova cidade.

Paolo Bulgari ingressou na empresa familiar pouco depois de terminar os estudos. Trabalhando ao lado do pai, Giorgio, inicialmente concentrou-se em pedras preciosas, desenvolvendo uma especialização em gemas que nortearia seu trabalho como designer e empresário ao longo de sua carreira.

Afastando-se da estética delicada associada às joalherias parisienses, a família Bulgari adotou pedras preciosas ousadas, ouro amarelo intenso, proporções generosas e combinações de cores inesperadas. Inspirando-se na Roma antiga e na herança artística da Itália, o estilo singular ajudou a destacar a marca internacionalmente.

Ao lado de seu irmão Nicola e de seu sobrinho Francesco Trapani, Bulgari liderou a expansão da empresa para os principais mercados de luxo, abrindo lojas em Nova York, Paris, Genebra e Monte Carlo. Os negócios se diversificaram para além das joias, incluindo relógios, perfumes, artigos de couro e, eventualmente, hotéis.

À frente do grupo desde meados da década de 1980, Bulgari conduziu a empresa por um período de significativo crescimento internacional. Suas joias eram presença constante em celebridades que iam de Elizabeth Taylor a Zendaya. Alto e de cabelos grisalhos, ele ocasionalmente aparecia ao lado das estrelas usando suas criações, mantendo uma presença caracteristicamente reservada.

Em 2011, a família vendeu uma participação majoritária na empresa para o conglomerado francês de luxo LVMH em um negócio avaliado em mais de 5 bilhões de dólares, pondo fim a décadas de controle familiar direto.

Apesar de sua ligação com o mundo glamoroso do luxo internacional, Bulgari frequentemente se referia às origens humildes de sua família. Em 2019, ele e sua esposa criaram a Fundação Paolo Bulgari para apoiar jovens por meio de educação e treinamento profissional em bairros carentes da periferia de Roma.

“Muitas pessoas não sabem disso”, escreveu ele na introdução da fundação, “mas na origem do meu sobrenome existe uma história de migração.”