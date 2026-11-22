Galápagos é uma reserva da biosfera e um laboratório natural para o estudo de espécies de fauna e flora únicas no planeta

Inundações afetaram 7.425 pessoas no arquipélago equatoriano de Galápagos (Carlos Espinosa/AFP)

Em botes, a nado ou com água na altura da cintura, moradores das ilhas Galápagos tentam salvar o que podem em meio às chuvas torrenciais e inundações provocadas pelas influências do El Niño, que já afetaram 7.425 pessoas no arquipélago equatoriano desde o início da emergência, em agosto.

De origem vulcânica, o arquipélago de Galápagos, no Equador, é uma reserva da biosfera e um laboratório natural para o estudo de espécies de fauna e flora únicas no planeta. As inundações foram recorrentes durante o atual episódio dessas características meteorológicas, que elevam a temperatura das águas em algumas áreas do Oceano Pacífico e provocam mudanças extremas nos ventos, nas temperaturas e nas chuvas em todo o mundo.

Paula Calderón, funcionária de limpeza na ilha de Santa Cruz, a mais populosa do arquipélago, deixou sua casa durante a madrugada com o marido, depois que os bombeiros anunciaram por alto-falantes que era urgente evacuar a região. “Estou passando por uma situação muito difícil (...) perdi quase tudo, porque minha casa ficou completamente inundada”, disse à AFP, em lágrimas, sob uma chuva incessante.

O órgão responsável pelas emergências atualizou o balanço no sábado (21). Desde 29 de agosto, quando o Equador declarou estado de emergência por causa do El Niño, 1.040 moradias foram afetadas em Galápagos.

O governo informou ainda sobre o fechamento de estradas e pontos turísticos, a transferência de pacientes para hospitais em áreas seguras e o atendimento de pacientes na ilha de Santa Cruz. Em outubro, inundações semelhantes deixaram um morto e milhares de afetados no arquipélago, onde vivem cerca de 28.500 pessoas, distribuídas em apenas quatro ilhas. No sábado, houve 227 evacuados.

"Estávamos recomeçando e agora precisamos começar de novo. É uma situação muito difícil perder novamente o pouco que estávamos conseguindo recuperar", disse María Cobos, de 23 anos, funcionária de uma lavanderia, enquanto se abrigava sob um guarda-chuva.

Na casa de três andares onde mora, a água chegou ao segundo pavimento. “É inacreditável, ainda não consegui assimilar”, acrescentou.

Em todo o Equador, a emergência provocada pelo El Niño já deixou 22 mortos e 105.947 pessoas afetadas, de acordo com a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.

Segundo especialistas, o episódio atual da característica El Niño deve se tornar um dos mais intensos já registrados.