Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro", é um dos chefes da organização criminosa de Beltrán Leyva

"Chapo Isidro" foi procurado no México por crime organizado e os EUA solicitaram sua extradição por tráfico de drogas (Reprodução/FBI)

Militares mexicanos capturaram o narcotraficante Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro", um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI dos Estados Unidos, confirmou neste sábado (21) a Secretaria da Defesa do México. O traficante foi preso junto com outros dois líderes de seu grupo criminoso na sexta-feira (20), no estado de Sinaloa.

A operação desencadeou um confronto violento que gerou cenas de pânico e obrigou à suspensão de uma partida do campeonato profissional de beisebol, segundo a imprensa local. "Chapo Isidro" é um dos chefes da organização criminosa de Beltrán Leyva e aliado de uma das facções na disputa do poderoso Cartel de Sinaloa, detalhado a Defesa na rede social X.

Ele foi procurado no México por crime organizado, enquanto os Estados Unidos solicitaram sua extradição por tráfico de drogas. Isidro Meza integrou a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, apontados pelas autoridades mexicanas. A captura ocorre num momento em que os Estados Unidos pressionaram o México a fortalecer o combate tanto à migração irregular quanto ao tráfico de drogas.

Rodovias foram bloqueadas

A prisão de Meza, realizada por forças de elite na cidade de Guasave, provocou um acontecimento violento de homens armados ligados ao narcotráfico em quatro municípios da região. Os tiroteios foram ouvidos dentro de um estádio de base em Guasave, o que levou à suspensão de uma partida da Liga Mexicana do Pacífico.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram um trecho de rodovia bloqueado por um caminhão em chamas. Em outras imagens, registradas no estádio, pessoas corriam enquanto gritavam "Abaixem-se, abaixem-se!" para se proteger dos disparos de subtrações. Outro mostrou os rastros luminosos de rajadas de armas de alto calibre.

Também circulou um suposto vídeo em que "Chapo Isidro" pede a seus homens armados que "acalmem tudo" porque "isso já acabou" e porque há "crianças, mulheres e pessoas inocentes" na área.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira (18), à margem da cúpula da Apec, realizada na cidade chinesa de Shenzhen. Questionado sobre o encontro, Trump afirmou ter insistido com Claudia que “os cartéis estão controlando o México” e que Washington não pode permitir essa situação.

Desde que assumiu a presidência em 2024, a líder de esquerda ampliou as operações antidrogas e entregou aos Estados Unidos 92 chefes e operadores do tráfico de drogas.